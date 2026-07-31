POTPISAN UGOVOR

Hrvatski Telekom zaključio preuzimanje društva PRO-PING d.o.o.

L. Š.

31.07.2026 u 12:06

Hrvatski Telekom
Hrvatski Telekom Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
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Hrvatski Telekom danas je, po primitku regulatornih odobrenja, potpisao Ugovor o prijenosu poslovnih udjela, čime je zaključio transakciju preuzimanja društva PRO-PING d.o.o.

HT je u travnju 2026. godine objavio kako je sklopio Ugovor o kupoprodaji svih poslovnih udjela u društvu PRO-PING d.o.o., regionalnom pružatelju širokopojasnih usluga, a za zaključenje transakcije bila su potrebna regulatorna odobrenja koja su dobivena.

Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, izjavila je: 'Hrvatski Telekom predvodi ulaganja u razvoj hrvatske digitalne infrastrukture. Akvizicija PRO-PING-a nastavak je te strategije i potvrda naše predanosti razvoju gigabitnih mreža koje doprinose konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, digitalnoj uključenosti građana i ravnomjernom regionalnom razvoju. Naš je cilj pružiti vrhunsku kvalitetu usluge svim korisnicima u Hrvatskoj, neovisno o tome gdje žive ili posluju te doprinijeti stvaranju razvojnih prilika za društveni napredak i gospodarski rast. Nastavit ćemo ulagati kako bismo korisnicima u cijeloj Hrvatskoj pružali najbolje iskustvo, stvarali vrijednost za lokalne urbane i ruralne sredine i dioničare te osigurali održiv rast kompanije.'

Za korisnike PRO-PING-a se zaključenjem transakcije ništa ne mijenja te nastavljaju koristiti usluge po dosadašnjim uvjetima. O svim eventualnim budućim promjenama korisnici će biti pravovremeno obavješteni.

Sa sjedištem u Pitomači, PRO-PING je osnovan 2010. godine i pruža širokopojasne usluge putem svoje optičke i bežične mreže, s naglaskom na ruralnim i manje urbanim područjima u Virovitičko-podravskoj, Koprivničko-križevačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Požeško-slavonskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

PRO-PING je na dan 31.12.2025. godine imao 17 tisuća korisnika te 17 zaposlenika. Prihodi za 2025. godinu ostvareni su u iznosu od 3,5 milijuna eura.

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