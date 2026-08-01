Koje videoigre igrati na godišnjem odmoru? Izdvojili smo pet sjajnih naslova

S obzirom na to da velik broj ljudi provodi ljetne praznike putujući, naš ovogodišnji ljetni izlog videoigara fokusiran je na prijenosne konzole i izvrsne naslove koje se, uz malo truda, može završiti u dva tjedna ili čak prije

Premda je tržište prijenosnih konzola i hardvera zbog AI balončića postalo apsolutni krš, prijenosne konzole su i dalje vrlo popularna tema među gejming entuzijastima. Također, u prošlih smo godinu ili dvije dobili zbilja velik broj izvrsnih igara skrojenih za manje ekrane, a najbolja stvar našeg ovogodišnjeg izbora je to što ih sve, ako želite, možete zaigrati i na laptopu ili stolnom računalu. Također smo jako vodili računa o tome da se svaka igra u našem užem izboru može privesti kraju u dva do tri tjedna, odnosno prije neminovnog povratka s ljetovanja. Ovo je naš izborih najboljih naslova koje možete zaigrati ovog ljeta.

Slay The Spire 2

Nastavak jedne od najboljih digitalnih kartaških igara na tržištu s jedne strane ne donosi baš neke radikalne promjene u odnosu na original, no opet predstavlja kvantni skok po kvaliteti i količini sadržaja koju nudi. Slay The Spire 2 jedna je od trenutno najpopularnijih videoigara na Steamu, dijelom zbog velikog broja fanova u Kini. U trenutnom stadiju ranog pristupa donosi pet likova, tri etape po prohodu i deset ascensiona za one koji traže veći izazov. Također se cijelo vrijeme mijenja zbog balansiranja ili uvođenja novog sadržaja, što ga posredno čini zanimljivijim kao igru koju se, kao što to obično ide, prolazi stotinama puta.

Izvor: Društvene mreže / Autor: MegaCrit

Još jedna zgodna stvar je to što se, kao i prethodnik, može bez problema igrati na bilo kojoj prijenosnoj platformi, od Steam Decka do skromnog uredskog PC-ja. Igra je 'komično nezahtjevna' te predstavlja savršen zalogajčić koji možete završiti u manje od sat vremena. Hollow Knight: Silksong

Jako izazovan nasljednik jedne od najboljih metroidvanija svih vremena izašao je krajem prošlog ljeta te i danas predstavlja poslasticu za sve ljubitelje teških igara. Dinamična borba, fantastična produkcija i nevjerojatna količina dostupnog sadržaja elementi su koji mu nadilaze cijenu od dvadesetak eura.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Team Cherry

Produkcijska razina i atmosfera koju pruža igra, koju je Team Cherry razvijao sedam godina, neusporediva je s bilo kojom drugom na ovoj listi, a ako Silksong kojim slučajem završite prije kraja ljetovanja, uvijek se možete primiti nedavno izašlog Mina the Hollowera, izvrsne retro RPG arkade koja ima sličnu vibru i od igrača traži možda malo blaži, ali i dalje vrlo istančan angažman i razinu vještine. Baldur's Gate 3

Ako niste najzagriženiji fanovi kartaških igara i metroidvanija, možda bi vam bolje sjeo epski RPG temeljen na petom izdanju Dungeons and Dragonsa. Baldur's Gate 3 je suludo producirana i nevjerojatno uspješna igra tvoraca serijala Divinity te ljubavno pismo žanru RPG-a i PC gejmingu sabijeno u pedeset do sto sati izvrsno pisane avanture koja sadrži sve – od bauljanja podzemljem punim svakakvih gljiva do natezanja s krakatim izvanzemaljcima koji se hrane mozgovima.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Larian Studios

BG3 je svakim svojim pikselom dostojan ostavštine legendarnog serijala te predstavlja izvrsnu poslasticu za ljubitelje taktičkih borbi, imerzivne priče i na koncu lijepe grafike. Igra je također izvrsno adaptirana za prijenosni format Steam Decka i Nintendo Switcha 2, što je čini jednostavnim izborom za ljetnu razbibrigu, pogotovo ako ste je uspjeli ugrabiti na nedavnom ljetnom popustu. Potion Craft

Nakon arkada, RPG-ova i kartaških igara dolazimo do naslova 'koji se sviđaju uglavnom nama'. Jedan od njih je izvrstan Potion Craft, simulator alkemije u kojem, kao što se da naslutiti, pravite različite napitke kombiniranjem sastojaka koje uzgajate u magičnom vrtu. Igra je, u svojoj srži, prilično apstraktne prirode: vaš je zadatak pomicati bočicu po mapi isprepletenom bonusima i izazovima, s ciljem što preciznijeg 'parkiranja' na različita polja koja nude određeni aspekt recepta. Sve to radite mljevenjem biljaka u posudi i dodavanjem raznih tinktura, imitirajući proces miješanja i kuhanja napitaka. Svaki sastojak, naime, ima pretprogramiranu putanju za bočicu pa količinom mljevenja, zagrijavanja ili miješanja određujete koliko će te putanje ona slijediti.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Niceplay Games

Igra kao takva nikad ne tjera da radite stvari koje ne želite. Da, možete se baviti lavinama klijenata koji traže vrlo specifične recepture i time si financirati kupovinu kristala, gljiva i biljaka, no ono što leži u samoj srži ove manuskriptima inspirirane simulacije vaša je motivacija da otkrivate nove zanimljive stvari. Doduše, radi samo na platformama Windowsa, pa samim time i Steam Decku, što njezinu dostupnost ograničava dijelu gejmera. S druge strane, spada u kategoriju naslova koji, makar su polarizirajući, nude iskustvo koje je u punom smislu pravi raritet. Replaced

Atmosferična akcijska avantura Replaced najbliža je stvar igranju arkadne igre Blade Runner, a u njoj preuzimate ulogu umjetne inteligencije zarobljene u ljudskom tijelu. U alternativnim osamdesetima, u kojima su neonske boje jedine koje ćete ikad gledati, a pikselasto nasilje doručak, ručak i večera, Replaced nalazi zlatnu sredinu između nostalgičnih avantura iz Delphin Softwarea te moderne estetike začinjene elementima synthwavea i znanstvene fantastike.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Sad Cat Games