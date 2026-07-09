Meta priprema naočale koje će stalno snimati. To otvara ozbiljna pitanja

Tvrtka radi na prototipu pametnih naočala sa 'super senzorima' koji stalno aktivno prate okolinu te bi mogli kontinuirano snimati zvuk i snimati fotografije svakih nekoliko sekundi. Korisnik bi zatim mogao pitati Meta AI o snimljenom zvuku i slikama. Međutim oni možda neće biti izravno dostupni korisniku, piše Financial Times .

Meta Platforms mogla bi biti sljedeća tvrtka koja će napraviti uvijek uključen nosivi uređaj s umjetnom inteligencijom.

U jednom od predloženih sustava Meta ne bi pohranjivala sirove snimke i zvuk niti bi ih stavljala na raspolaganje korisniku. Umjesto toga, metapodaci iz tog zvuka i slika izdvajali bi se i prenosili na web poslužitelj za upite putem Meta AI-a, što bi navodno trebalo imati manje implikacije na privatnost.

Ako bi naočale ili značajke 'super senzora' bile objavljene, izazvale bi značajne probleme s privatnošću.

Meta se već suočava s velikom kontrolom zbog svog prijavljenog rada na značajkama prepoznavanja lica, otporom nakon izvješća o korisnicima koji snimaju žene dok nose naočale i suočavanjem s modderima koji nude plaćene usluge za deaktivaciju LED indikatora snimanja.

Tvrtka je najavila nadogradnju koja bi trebala isključiti kameru ako naočale otkriju da je LED dioda mijenjana. No čini se da Meta trenutno planira ostaviti LED indikator snimanja isključen u načinu rada 'super senzora'.

Novi izvor podataka za AI

U bijeloj knjizi iz srpnja 2025. godine tvrtka je navela da će LED indikator rezervirati za scenarije 'aktivnog snimanja', pri čemu korisnik sprema fotografije ili videozapise, a ostaviti ga isključenim tijekom korištenja 'AI značajke' - poput skeniranja izbornika - kako bi se izbjeglo da se previše naviknu na indikator.

Ako je on bio uključen tijekom načina rada sa 'super senzorima', moglo bi biti teže znati kada naočale zapravo snimaju video. Meta također raspravlja o tome hoće li koristiti snimljene podatke za obuku svojih AI modela. Također bi mogla donijeti značajke 'super senzora' na naočale koje je već izdala.

'Naš je pristup bio razvoj novih tehnologija koje će ljudima pomagati tijekom cijelog dana, s privatnošću ugrađenom od temelja', rekao je glasnogovornik Mete Dave Arnold za Verge. Općenito, Meti nije strana ideja naočala koje bi bile uvijek aktivne.

Glavni izvršni direktor Mark Zuckerberg nedavno je rekao da je 'stvarno uzbuđen što vidi kako se naočale razvijaju ne bi li mogle odgovarati na pitanja i biti osobni agent koji je s vama cijeli dan, pomažući vam da zapamtite stvari i postignete svoje ciljeve'.

U objavi na blogu o novom modelu Ray-Bana i Mete, tvrtka je navela da će 'kontinuiranim ažuriranjima softvera Meta AI na naočalama prijeći iz nečega što morate svaki put potaknuti pitanjem u kontinuiranog i trenutnog asistenta koji vam može pomoći tijekom cijelog dana'.