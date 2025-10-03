Šef IT tvrtke tvrdi da će ovi poslovi procvjetati u eri umjetne inteligencije

'Automatizacija ne znači da posao nestaje. Naprotiv; potražnja za tim uslugama može eksplodirati upravo zato što sektor postaje učinkovitiji', istaknuo je. Prema njemu, u eri umjetne inteligencije napredovat će upravo oni poslovi koji se oslanjaju na ljudske odnose i dubinsku stručnost, a to su stvari koje AI još dugo neće moći u potpunosti preuzeti.

'Čak i ako se smanji broj ljudi potreban za određene zadatke, produktivnost koju donosi AI može ubrzati rast tvrtke i natjerati je da zaposli više ljudi, bilo u toj funkciji ili u drugim područjima', rekao je Levie u razgovoru za Business Insider . Levie procjenjuje da će s pojavom AI alata neki poslovi dobiti na važnosti i potražnji, jer će učinkovitost koju donosi tehnologija povećati potrebu za ljudskim angažmanom.

Kao jedan od primjera Levie navodi prodaju. Automatizacija može poslati prvi mail o novom proizvodu ili kampanji, ali u trenutku kada kupac pokaže interes, poželjet će razgovarati s čovjekom. 'Želite razgovarati s nekim kome možete vjerovati da će ispuniti ono što obeća', kaže Levie.

To potvrđuju i projekcije američkog Zavoda za statistiku rada; do 2034. godine broj menadžera prodaje trebao bi porasti za 29 tisuća.



Slično vrijedi i za pravni sektor. AI može pomoći u brzom odgovaranju na osnovna pitanja ili u pregledu dokumenata, ali kada treba donijeti ključnu odluku, ljudi će se i dalje obraćati odvjetnicima. Levie smatra i da pravni asistenti neće izgubiti posao – uz AI će raditi brže i preuzimati složenije zadatke



Levie vjeruje da će rast potražnje utjecai i na zdravstveni sektor. AI će, kaže, ljudima olakšati pristup brzim odgovorima na medicinska pitanja, što će ih potaknuti da češće koriste zdravstveni sustav. 'To nas tjera da češće idemo liječnicima', kaže Levie. 'A kad su liječnici učinkovitiji, mogu primiti više pacijenata.' Dugoročno, to znači i potrebu za većim brojem liječnika.



Unatoč strahovima, Levie smatra da umjetna inteligencija neće donijeti 'masovnu nezaposlenost' nego upravo suprotno -otvaranje novih radnih mjesta u sektorima gdje ljudska stručnost i osobni kontakt ostaju nezamjenjivi.