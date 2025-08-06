SAD poziva Aziju da odbaci europski 'model straha i pretjerane regulacije'

Azijske zemlje ne bi trebale slijediti 'europski model straha i pretjerane regulacije' umjetne inteligencije, poručio je tehnološki savjetnik Bijele kuće Michael Kratsios, najavljujući novi američki izvozni iskorak tijekom posjeta Južnoj Koreji
Trumpov dužnosnik obratio se u utorak skupini azijskih dužnosnika i poslovnih lidera u Južnoj Koreji. Tom je prilikom istaknuo kako Washington podupire da svaka država razvije vlastiti pristup razvoju i regulaciji umjetne inteligencije, 'za razliku od europske i kineske strategije'.
'Možete slijediti europski model i biti u zaostatku dok vas druge države prestižu u osvajanjima nove tehnološke granice', izjavio je Michael Kratsios. Američki dužnosnici i predstavnici velikih tehnoloških kompanija već su ranije izrazili snažno protivljenje europskom Aktu o umjetnoj inteligenciji, za koji se smatra da uvodi najstroži regulatorni okvir na svijetu.
Podsjetimo, nova pravila transparentnosti za modele umjetne inteligencije (AI) opće namjene poput ChatGPT-a i Geminija stupila su na snagu u cijeloj Europskoj uniji u subotu, kao dio značajnog Zakona o umjetnoj inteligenciji usvojenog prošle godine.
U razgovoru za Financial Times na marginama događaja, Kratsios je dodatno naglasio kako Trumpova administracija 'eksplicitno odbacuje' kineski prijedlog za uspostavu globalnog tijela za upravljanje umjetnom inteligencijom. 'Čuli smo dosta rasprava o potrebi za globalnim upravljanjem… No, smatram da većina zemalja nije zainteresirana za takvo što, niti bi to donijelo korist njihovim građanima', rekao je.
Dodao je da SAD nudi 'poruku inovacije, kreativnosti i slobode', uz naglasak da svaka zemlja treba imati pravo odabrati vlastiti AI put. 'Vjerujemo da je naš pristup – prilagodba AI rješenja specifičnim potrebama svake pojedine zemlje – upravo ono što naši partneri žele', ustvrdio je.
Kratsios je najavio da će SAD ponuditi financiranje za nabavu i primjenu cjelovitog paketa američkih tehnologija – od čipova i podatkovnih centara do velikih jezičnih modela (LLM) i cloud usluga, 'pakiranih prema potrebama svake pojedine države'.
Ta američka ponuda dolazi u trenutku kad Kina promovira vlastite open-source LLM-ove, uključujući one iz kompanija poput DeepSeeka i Alibabe, ističući spremnost da globalno dijeli koristi svog AI razvoja. Istodobno, kineske tvrtke privlače azijske kupce niskobudžetnim AI proizvodima, uključujući dronove i industrijske robote.
Prošlog je tjedna kineski premijer Li Qiang predložio stvaranje globalnog tijela za upravljanje umjetnom inteligencijom. 'Trenutno je globalno upravljanje AI-jem fragmentirano. Postoje velike razlike među državama, osobito u pogledu regulatornih koncepata i institucionalnih pravila', rekao je Li na Svjetskoj konferenciji o umjetnoj inteligenciji u Šangaju.