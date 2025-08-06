SAD poziva Aziju da odbaci europski 'model straha i pretjerane regulacije'

Trumpov dužnosnik obratio se u utorak skupini azijskih dužnosnika i poslovnih lidera u Južnoj Koreji. Tom je prilikom istaknuo kako Washington podupire da svaka država razvije vlastiti pristup razvoju i regulaciji umjetne inteligencije, 'za razliku od europske i kineske strategije'.

'Možete slijediti europski model i biti u zaostatku dok vas druge države prestižu u osvajanjima nove tehnološke granice', izjavio je Michael Kratsios. Američki dužnosnici i predstavnici velikih tehnoloških kompanija već su ranije izrazili snažno protivljenje europskom Aktu o umjetnoj inteligenciji, za koji se smatra da uvodi najstroži regulatorni okvir na svijetu.

Podsjetimo, nova pravila transparentnosti za modele umjetne inteligencije (AI) opće namjene poput ChatGPT-a i Geminija stupila su na snagu u cijeloj Europskoj uniji u subotu, kao dio značajnog Zakona o umjetnoj inteligenciji usvojenog prošle godine. >>Pročitajte više OVDJE<<

U razgovoru za Financial Times na marginama događaja, Kratsios je dodatno naglasio kako Trumpova administracija 'eksplicitno odbacuje' kineski prijedlog za uspostavu globalnog tijela za upravljanje umjetnom inteligencijom. 'Čuli smo dosta rasprava o potrebi za globalnim upravljanjem… No, smatram da većina zemalja nije zainteresirana za takvo što, niti bi to donijelo korist njihovim građanima', rekao je.