Popis tehnološkog diva izazvao paniku: Ovo je 40 najugroženijih zanimanja

Zanimljivo, gotovo sva ta zanimanja zahtijevaju visoku razinu obrazovanja, a upravo je to još jedna točka zabrinutosti. Microsoftovi istraživači ističu da 'zanimanja koja traže visoku stručnu spremu pokazuju višu AI primjenjivost od onih s nižim obrazovnim stupnjem'.

Diploma više nije zaštita

Zanimanja koja su se tradicionalno smatrala 'sigurnim' – poput analitičara, savjetnika menadžera i nastavnika ekonomije – sada su pod povećalom. Unatoč visokoj razini obrazovanja, poslovi koji uključuju pisanje, analizu, izvještavanje i komunikaciju lako se mogu preklopiti s mogućnostima LLM-a (veliki jezični modeli) poput Microsoftovog Copilota.

Kiran Tomlinson, viši istraživač u Microsoftu, za Fortune je rekao da cilj istraživanja nije bio predvidjeti gubitak radnih mjesta, nego razumjeti kako bi AI mogao promijeniti način rada. 'Naša istraživanja pokazuju da AI može podržati mnoge zadatke – osobito one koji uključuju istraživanje, pisanje i komunikaciju – ali ne i u potpunosti preuzeti neko zanimanje', rekao je Tomlinson.

Kratkoročno se možda ne očekuje masovna zamjena nastavnika AI-jem, no izvješće ukazuje na to koliko brzo bi tehnologija mogla preoblikovati i taj sektor. Šef Nvidije Jensen Huang jasno je poručio: 'Svaki posao bit će pogođen, i to odmah. Nećete izgubiti posao zbog AI-ja, nego zbog nekoga tko zna raditi s AI-jem.'

Microsoftovo izvješće također priznaje da njegova analiza ne obuhvaća sve oblike umjetne inteligencije – već samo učinke velikih jezičnih modela (LLM). Automatizacija fizičkih zanimanja, poput vožnje kamiona, vjerojatno će doći drugim putem, kroz računalni vid i robotske sustave.

TOP 10 zanimanja najotpornijih na AI:

Upravljači bagerima za iskopavanje riječnog dna Operateri mostova i riječnih prevodnica Operateri postrojenja i sustava za pročišćavanje vode Izrađivači kalupa i jezgri u ljevaonicama Operateri opreme za polaganje i održavanje željezničkih tračnica Operateri strojeva za zabijanje stupova u tlo Brusači i lakirači podova Bolničari Upravljači motornim čamcima Upravljači strojevima za sječu i izvlačenje drva

TOP 40 zanimanja najizloženijih AI-ju: