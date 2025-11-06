Collins izabrao riječ godine: Znate li što predstavlja?

Leksikografi Collinsova rječnika prate Collinsov korpus od 24 milijarde riječi, koji ih crpi iz niza medijskih izvora, uključujući društvene medije, kako bi sastavili godišnji popis novih i značajnih riječi koje odražavaju razvoj jezika.

Za riječ godine izabrali su termin vibrakodiranje (eng. vibe coding) zbog golemog povećanja korištenja tog izraza od njegove prve pojave u veljači. Moglo bi se prevesti kao kodiranje prema osjećaju, 'vibri'. Na hrvatskom se kaže i vibe kodiranje.

Termin je osmislio Andrej Karpathy, bivši direktor AI odjela u Tesli i jedan od inženjera osnivača OpenAI-a, kako bi opisao kako umjetna inteligencija može omogućiti nekome da izradi novu aplikaciju "zaboravljajući da kod uopće postoji".

Na Collinsovu popisu novih popularnih riječi je i biohakiranje, koje se definira kao aktivnost promjene prirodnih procesa u tijelu ne bi li se poboljšalo zdravlje i dugovječnost.

Tu je i clanker, pogrdna riječ za računala, robote i AI sustave, platforme ili alate, popularizirana u animiranoj televizijskoj seriji Ratovi zvijezda: Ratovi klonova. Izraz se može prevesti kao zveckalo ili kanta, u smislu lošeg, starog, bučnog i neupotrebljivog uređaja.

Riječ je postala viralna na društvenim medijima i često se koristi za izražavanje frustriracije AI-jem, chatbotovima i platformama.

Ove je godine popularan bio i engleski glagol "to glaze" u smislu pretjeranog i neopravdanog hvaljenja nekoga ili laskanja mu, glancanja, laštenja, poliranja, odnosno dizanja u nebesa.