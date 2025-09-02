Internet smislio pogrdno ime za umjetnu inteligenciju, evo što znači

Na TikToku i Instagramu proširio se novi izraz kojim ljudi izražavaju frustracije prema umjetnoj inteligenciji. Riječ je o terminu 'clanker' koji potječe iz svijeta Star Warsa (Ratovi zvijezda), a danas simobilizira sve veće strahove ljudi; od gubitka poslova i AI 'halucinacija' do chatbotova koji zvuče previše ljudski

Na društvenim mrežama sve je više videa u kojima se prikazuje distopijska budućnost u kojoj raste netrepeljivost između ljudi i tzv. clankera. U jednom videu roditelj govori djetetu: 'S njima ne razgovaramo', dok u drugom čovjek izbacuje robota iz prostorije riječima: 'Izbacite ovog prljavog clankera odavde'. Izraz se koristi ironično, ali iza njega stoji ozbiljan val nezadovoljstva. Clanker je postao svojevrsni simbol frustracija javnosti s umjetnom inteligencijom, a na TikToku i Instagramu prikupio je stotine milijuna pregleda. Termin je čak upotrijebio i jedan američki senator dok je pozivao na regulaciju AI chatbotova za korisničke službe, prenosi Euronews.

Od Star Warsa do TikToka Sam pojam clanker potječe iz franšize Star Wars. Prvi se put pojavio 2005. u videoigri, a kasnije i u filmu Star Wars: The Clone Wars (2008.), gdje se odnosio na borbene droide koji proizvode metalni zvuk pri hodu. Na pitanje Euronewsa, ChatGPT je izraz također povezao s droidima iz Star Warsa, ali nije prepoznao njegovo novo značenje povezano s umjetnom inteligencijom. Dodao je i kako je riječ bila korištena kao britanski vojni sleng, u romanima autora Scotta Westerfelda te općenito za 'nešto što proizvodi metalan zvuk'. Veliki jezični modeli (LLM) pokretani umjetnom inteligencijom, poput ChatGPT-a, obučavaju se na podacima s interneta, a to nisu uvijek najnoviji podaci. To znači da chatbotovi s umjetnom inteligencijom možda neće razumjeti novi sleng ili novu upotrebu riječi.