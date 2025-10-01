Djeca sad neprestano uzvikuju 'Six Seven'; evo što to stvarno znači

Najnovija fraza koju ste vjerojatno čuli od svojih najmlađih članova obitelj glasi 'Six Seven' (šest sedam), a mnogi ne znaju kako je ona nastala

Čini se kao da tonemo u novu brain rot razinu (razinu 'truljenja mozga') koja nikad prije nije viđena. Razinu u kojoj je govor djece toliko prožet memeovima da razumijevanje onoga što govore skoro pa zahtijeva učenje potpuno novog jezika.

Ukoliko ste i vi primijetili da vaša djeca izgovaraju six seven, vjerojatno ste zabrinuti o čemu se radi i treba li se nalaziti u vokabularu najmlađih članova vaše obitelji. Pokušaj objašnjenja što ovaj izraz stvarno znači pokazao se složenim čak i za najiskusnije stručnjake za tinejdžerski sleng. Evo što znači 'šest sedam'? 'Six seven' u biti je meme koji vuče korijene iz pjesme Doot Doot (6 7) izvođača Skrilla. Djeca također koriste frazu u zbog NBA igrača LaMela Balla, koji je visok 6 stopa 7 inča. Na TikToku, očitom krivcu koji je popularizirao ovu frazu, montaže LaMela Balla uparene sa zvukom iz pjesme postale su viralne. Kao rezultat, djeca su počela stvarati vlastite 'šest sedam' videe i neprestano ponavljaju frazu. Ali što to stvarno znači? Tinejdžeri i odrasli jednako su pokušali to objasniti. Neki kažu da znači 'ovako-onako', posebno jer djeca često uparuju frazu s pokretom ruke gore-dolje. Drugi tvrde da se odnosi na osobu koja je visoka, neki misle da označava košarkaški pojam, i tako dalje.

Bit je da je izraz 'šest sedam' besmislen - što je nekako i poanta. Kao što je jedan tinejdžer TikToker napisao pod drugim videom, 'Mislim da je poanta u tome što nema smisla'. A kako je drugi kasnije odgovorio, 'ali je provokativno'. U ovom slučaju, odrasli su i dalje zbunjeni, učitelji iscrpljeni, a djeca pobjeđuju! Učitelji su se već okrenuli društvenim mrežama da se požale na trend 'šest sedam' koji stvara kaos u njihovim učionicama. Pod videom jedne učiteljice na TikToku o tome kako njezini četvrtaši neprestano govore 'šest sedam', sekcija komentara bila je preplavljena sličnim frustracijama.

