Djeca sad neprestano uzvikuju 'Six Seven'; evo što to stvarno znači

E. K.

01.10.2025 u 11:08

Otkud se pojavio ovaj novi trend?
Otkud se pojavio ovaj novi trend?
Najnovija fraza koju ste vjerojatno čuli od svojih najmlađih članova obitelj glasi 'Six Seven' (šest sedam), a mnogi ne znaju kako je ona nastala

Čini se kao da tonemo u novu brain rot razinu (razinu 'truljenja mozga') koja nikad prije nije viđena. Razinu u kojoj je govor djece toliko prožet memeovima da razumijevanje onoga što govore skoro pa zahtijeva učenje potpuno novog jezika.

Ukoliko ste i vi primijetili da vaša djeca izgovaraju six seven, vjerojatno ste zabrinuti o čemu se radi i treba li se nalaziti u vokabularu najmlađih članova vaše obitelji.

Pokušaj objašnjenja što ovaj izraz stvarno znači pokazao se složenim čak i za najiskusnije stručnjake za tinejdžerski sleng. Evo što znači 'šest sedam'?

'Six seven' u biti je meme koji vuče korijene iz pjesme Doot Doot (6 7) izvođača Skrilla. Djeca također koriste frazu u zbog NBA igrača LaMela Balla, koji je visok 6 stopa 7 inča. Na TikToku, očitom krivcu koji je popularizirao ovu frazu, montaže LaMela Balla uparene sa zvukom iz pjesme postale su viralne. Kao rezultat, djeca su počela stvarati vlastite 'šest sedam' videe i neprestano ponavljaju frazu.

Ali što to stvarno znači?

Tinejdžeri i odrasli jednako su pokušali to objasniti. Neki kažu da znači 'ovako-onako', posebno jer djeca često uparuju frazu s pokretom ruke gore-dolje. Drugi tvrde da se odnosi na osobu koja je visoka, neki misle da označava košarkaški pojam, i tako dalje.

Zabrinjavajuće ili 'samo iritantno'?
Zabrinjavajuće ili 'samo iritantno'?

Bit je da je izraz 'šest sedam' besmislen - što je nekako i poanta. Kao što je jedan tinejdžer TikToker napisao pod drugim videom, 'Mislim da je poanta u tome što nema smisla'. A kako je drugi kasnije odgovorio, 'ali je provokativno'.

U ovom slučaju, odrasli su i dalje zbunjeni, učitelji iscrpljeni, a djeca pobjeđuju!

Učitelji su se već okrenuli društvenim mrežama da se požale na trend 'šest sedam' koji stvara kaos u njihovim učionicama. Pod videom jedne učiteljice na TikToku o tome kako njezini četvrtaši neprestano govore 'šest sedam', sekcija komentara bila je preplavljena sličnim frustracijama.



'Moj razred govori 6-7 iznova i iznova, to je dosadno', napisala je jedna učiteljica. Učenik se također uključio pod video govoreći: 'Moja učiteljica nam je zabranila govoriti 6-7'.

Rasprava na Redditu o trendu također je potaknuo drugu iscrpljenu učiteljicu da podijeli svoje iskustvo s viralnom frazom: "Ja sam učiteljica 8. razreda i toliko mi je dosta slušanja da sam to zabranila u svojoj učionici. Ne možete izgovoriti dva broja u nizu a da razred ne eksplodira u kor 'šest sedam'. Isprva je bilo smiješno, ali sada je već staro i neprestano prekida mnoge razredne razgovore".

Zabrinjavajuće ili samo iritantno?

Ako vaše dijete viče "šest sedam" i pitate se trebate li se zabrinuti, kratki odgovor je: vjerojatno ne—ali kontekst je važan.

Tinejdžeri koriste besmislene fraze da izvuku reakcije iz odraslih otkad... zauvijek. Nekad su primjerice slavni reper 21 Savage i njegov slogan '21' bili omiljena numerička fraza. Ili još arhaičniji primjer: dragulj iz ranih 1900-ih '23 skidoo' (što znači 'gubi se odavde').

Fraza dolazi, kao što je već rečeno, iz jedne rap pjesme. 'Šest sedam' potječe iz pjesme s eksplicitnim i nasilnim tekstom. Iako vaše dijete možda ne razumije puni kontekst ili možda ne zna ni cijelu pjesmu, ponavljanje fraza bez poznavanja njihovih značenja može dovesti do problema, posebno u okruženjima poput škole.

U svakom slučaju ako vaše dijete koristi frazu, pitate ga gdje je to čulo i što misli da to znači. To može biti odlična prilika za razgovor o medijskoj pismenosti, odgovornom jeziku i razumijevanju konteksta sadržaja s kojim se susreću online.

Samo zapamtite da je za mnoge tinejdžere to samo još jedna privlačna fraza bez konteksta koju su pokupili na TikToku ili YouTubeu - baš kao kad su počeli vikati 'YEET' posve bez razloga!

