Nema stajanja: NASA do kraja godine šalje još tri misije na Mjesec

Nadolazeće misije bit će korištene za testiranje rovera i landera razvijenih kao dio novih ugovora koje je NASA objavila uz planove do kraja godine te za proučavanje površinskih uvjeta za buduća slijetanja na Mjesec.

Misija s ljudskom posadom Artemis II uspješno je završena u travnju, ali taj prelet Mjeseca dio je većeg plana za izgradnju trajne prisutnosti na Mjesecu.

Američka svemirska agencija NASA je podijelila preliminarni (i naizgled ambiciozan) raspored za prve tri misije u sklopu programa Moon Base.

Prva misija, Moon Base I, trebala bi biti lansirana najranije u jesen 2026. Ponijet će sa sobom, između ostalog, instrument Lunar Plume-Surface Studies i kamere koristeći lander Blue Origin Blue Moon Mark 1 Endurance.



Kasnije ove godine Moon Base II će koristiti Astrobioticov lander Griffin za isporuku Astrolabovog rovera FLIP kako bi pomogao startupu u dizajniranju budućih terenskih vozila za Mjesec.



Konačno, u nekom drugom trenutku do kraja godine Moon Base III će koristiti Intuitive Machineov lander Nova-C Trinity za proučavanje Mjesečevih vrtloga te isporuku tereta za Europsku svemirsku agenciju i Korejski institut za astronomiju i svemirsku znanost.



NASA ima više različitih ugovora za isporuku tereta i razvoj rovera i landera, što može komplicirati praćenje tko što radi.



I Astrolab i Lunar Outpost dobili su ugovore za razvoj i izgradnju lunarnih terenskih vozila (LTV) u iznosu od 219 milijuna, odnosno 220 milijuna američkih dolara.



Blue Origin je dobio 118 mil. USD za isporuku tih rovera na Mjesec, a tvrtka također razvija landere koje će NASA koristiti za buduće misije.



NASA je nedavno završila testiranje landera Blue Origin, namijenjenog za prvu misiju Moon Base. Već su primili prototip druge generacije dizajniran za prijevoz posade za buduća testiranja i obuku.



Nove misije za testiranje lunarnih landera i rovera dio su ažuriranog rasporeda objavljenog u veljači, a koji je odgodio povratak ljudi na površinu Mjeseca do 2028.

Prije nego što astronauti uopće stignu na Mjesec, NASA također planira poslati dronove za istraživanje mjesta slijetanja kao dio misije MoonFall, piše Engadget.