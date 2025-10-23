Kineski div kreće s testiranjem robotaksija u Europi

Provodit će ih Apollo Go, Baiduova usluga autonomnog naručivanja prijevoza, u partnerstvu s PostBusom, švicarskim nacionalnim operaterom javnog prijevoza. Dvije tvrtke planiraju pokrenuti uslugu taksija bez vozača AmiGo do početka 2027. Projekt će koristiti Baiduov Apollo RT6, električno vozilo namjenski izgrađeno za autonomiju, piše Euro News .

Automobilski div Baidu , koji je ujedno i najveći kineski operater tražilica, donosi svoju uslugu taksija bez vozača u Europu. Od prosinca kreće s probnim vožnjama u Švicarskoj.

RT6 nema vozačevo sjedalo u tradicionalnom smislu. Volan je moguće ukloniti, a automobil je dizajniran za poziv putem aplikacije, slično kao što biste rezervirali Uber. Za Baidu je ovo do sada najznačajniji korak prema poslovanju u Europi. Tvrtka već vodi jednu od najvećih svjetskih mreža robotaksija u Kini, koja pokriva desetke gradova, uključujući Peking i Shenzhen.

Baidu nije jedina velika tehnološka tvrtka koja ima oko na europskim cestama. Waymo, u vlasništvu Googleove matične tvrtke Alphabet, prošli je tjedan najavio kako se priprema za početak testiranja u Londonu prije pokretanja usluge sljedeće godine. Uber također planira razviti i pokrenuti probna vozila 4. razine na javnim cestama u Londonu od 2026. s britanskim startupom Wayve.

Projekt izrade robotaksija u Hrvatskoj, na kojem radi tvrtka Project 3 Mobility Mate Rimca, trebao bi - prema operativnim planovima - biti gotov do kraja ove godine. Rimac i direktor tvrtke Verne Marko Pejković tvrde kako će do 2026. imati 50 do 100 automobila koji će pružati uslugu korisnicima.

Baidu tvrdi kako je Apollo Go već obavio više od pet milijuna vožnji u Kini i sada upravlja flotom od više od 1000 vozila bez vozača u 16 gradova diljem svijeta, uključujući Dubai, Abu Dhabi i Hong Kong.