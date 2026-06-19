Raj za kolekcionare: LEGO predstavio svoj prvi potpuno igriv fliper

Lego je predstavio svoj prvi službeni fliper, ušavši u područje koje su dosad uglavnom držali fanovi i entuzijasti. Iako su LEGO kocke već godinama korištene za izradu funkcionalnih strojeva za fliper, od kompaktnih uradi sam modela do potpuno funkcionalnih strojeva u prirodnoj veličini, ovo je prvi put da tvrtka nudi vlastiti set.

Mehanički fliper u LEGO izvedbi

Prema službenim informacijama, model je u potpunosti igriv i oslanja se na klasične mehaničke principe. Set uključuje opružni mehanizam za lansiranje kuglice, dva flippera, rotirajuće bumpere, rampu koja podiže i prebacuje lopticu te ciljeve koje igrač mora pogoditi. Uz to dolazi i sustav praćenja napretka kroz indikator za 'status misije'. Set je tematiziran u klasičnom svemirskom LEGO stilu, što ga smješta u prepoznatljivu estetsku liniju brenda, posebno popularnu među kolekcionarima, piše Gizmodo.