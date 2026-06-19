Raj za kolekcionare: LEGO predstavio svoj prvi potpuno igriv fliper

Ovo je prvi Legov službeni mehanički set za fliper. Makar ne znamo puno o tehničkim značajkama, otkriveni su datum izlaska i cijena.
Lego je predstavio svoj prvi službeni fliper, ušavši u područje koje su dosad uglavnom držali fanovi i entuzijasti. Iako su LEGO kocke već godinama korištene za izradu funkcionalnih strojeva za fliper, od kompaktnih uradi sam modela do potpuno funkcionalnih strojeva u prirodnoj veličini, ovo je prvi put da tvrtka nudi vlastiti set.
Mehanički fliper u LEGO izvedbi
Prema službenim informacijama, model je u potpunosti igriv i oslanja se na klasične mehaničke principe. Set uključuje opružni mehanizam za lansiranje kuglice, dva flippera, rotirajuće bumpere, rampu koja podiže i prebacuje lopticu te ciljeve koje igrač mora pogoditi. Uz to dolazi i sustav praćenja napretka kroz indikator za 'status misije'. Set je tematiziran u klasičnom svemirskom LEGO stilu, što ga smješta u prepoznatljivu estetsku liniju brenda, posebno popularnu među kolekcionarima, piše Gizmodo.
Dizajn i otvorena pitanja
Po dostupnim fotografijama, konstrukcija djeluje relativno kompaktno, što je vjerojatno namjerni kompromis između igrivosti, cijene i složenosti mehanike. Ipak, dio tehničkih detalja ostaje nejasan dok set ne stigne korisnicima. Primjerice, način na koji točno funkcioniraju rotirajući bumperi ili kako je implementiran sustav progresije unutar mehaničkog okvira.
Također nije u potpunosti razjašnjeno uključuje li set nove specijalizirane LEGO elemente ili se oslanja na postojeće Technic komponente uz nove dekorativne dijelove. Jedini jasno novi element iz opisa su tematske svemirske dekoracije na bočnim panelima, dok se ostali dijelovi, uključujući kuglicu, prema postojećim LEGO katalozima vjerojatno već koriste u drugim setovima.
Cijena i dostupnost u EU
Službena maloprodajna cijena seta iznosi 209,99 eura, a bit će dostupan članovima LEGO Insiders programa od 1. srpnja, dok se šira maloprodaja očekuje od 4. srpnja.