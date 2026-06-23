Međunarodni dan žena u inženjerstvu

Napredak bez proboja: Žene ulaze u znanost, ali teško dolaze do vodećih pozicija

M.Či./Hina

23.06.2026 u 18:44

Jelena Barukčić Jelečević
Jelena Barukčić Jelečević Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Hrvatska je posljednjih godina postigla značajan napredak u udjelu žena u području istraživanja i razvoja u EU, no taj pozitivan trend još se nije prenio u zapošljavanje u STEM području i na čelnim pozicijama, istaknuli su u utorak iz Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore

Komora je u povodu Međunarodnog dana žena u inženjerstvu, koji se obilježava 23. lipnja pod pokroviteljstvom UNESCO-a, objavila podatke Europske komisije prema kojima žene u EU-u čine 48 posto doktoranada, ali i da ih je u inženjerstvu svega 29 posto, a u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama svega 21 posto.

Nadalje, u inovacijskom gospodarstvu, među osnivačicama tehnoloških start-up poduzeća žene čine 14,8 posto, a među podnositeljima patentnih prijava tek devet posto.

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Hrvatska napredovala

 Prema tom trogodišnjem izvješću EK "She Figures 2024.", Hrvatska je postigla značajan napredak te zauzima drugo mjesto po zastupljenosti žena u istraživanjima i inovacijama u EU, po napretku žena u karijeri Hrvatska je na trećem mjestu, po sudjelovanju žena u istraživanjima na četvrtom, a po zastupljenosti žena u svim istraživačkim sektorima na petom mjestu. Po broju znanstvenih publikacija kojima su autorice žene Hrvatska je na prvom mjestu, navode iz Komore.

 No, kako napominju, žene su i dalje značajno podzastupljene u pojedinim segmentima istraživačkog i tehnološkog sektora. Tako svega tri posto ukupne radne snage u Hrvatskoj čine znanstvenice i inženjerke, što je manje od prosjeka EU. Sličan problem prisutan je i u privatnom sektoru, gdje žene čine samo 31 posto istraživača u poslovnim subjektima.

 Kako bi se više djevojaka odlučilo za STEM studij i potom karijeru u inženjerstvu, potrebno je u javnosti učiniti vidljivijima inženjerke iz različitih gospodarskih branši. Upravo s tim ciljem u Hrvatskoj je prije četiri godine pokrenuta inicijativa i istoimeni izbor Inženjerka godine, navode iz Komore. 

"Istraživanja pokazuju da su djevojčice jednako uspješne u STEM predmetima, ali često imaju manjak samopouzdanja te i dalje inženjerska zanimanja doživljavaju kao „muška“. Zato je ključno da vide ženske uzore iz prakse koji će im pokazati da i one mogu krenuti tim putem“, naglasila je Jelena Barukčić Jelečević, voditeljica projekta Inženjerka godine iz Njemačko-hrvatske gospodarske komore.   

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