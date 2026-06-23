Napredak bez proboja: Žene ulaze u znanost, ali teško dolaze do vodećih pozicija

Komora je u povodu Međunarodnog dana žena u inženjerstvu, koji se obilježava 23. lipnja pod pokroviteljstvom UNESCO-a, objavila podatke Europske komisije prema kojima žene u EU-u čine 48 posto doktoranada , ali i da ih je u inženjerstvu svega 29 posto, a u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama svega 21 posto.

Hrvatska napredovala

Prema tom trogodišnjem izvješću EK "She Figures 2024.", Hrvatska je postigla značajan napredak te zauzima drugo mjesto po zastupljenosti žena u istraživanjima i inovacijama u EU, po napretku žena u karijeri Hrvatska je na trećem mjestu, po sudjelovanju žena u istraživanjima na četvrtom, a po zastupljenosti žena u svim istraživačkim sektorima na petom mjestu. Po broju znanstvenih publikacija kojima su autorice žene Hrvatska je na prvom mjestu, navode iz Komore.

No, kako napominju, žene su i dalje značajno podzastupljene u pojedinim segmentima istraživačkog i tehnološkog sektora. Tako svega tri posto ukupne radne snage u Hrvatskoj čine znanstvenice i inženjerke, što je manje od prosjeka EU. Sličan problem prisutan je i u privatnom sektoru, gdje žene čine samo 31 posto istraživača u poslovnim subjektima.

Kako bi se više djevojaka odlučilo za STEM studij i potom karijeru u inženjerstvu, potrebno je u javnosti učiniti vidljivijima inženjerke iz različitih gospodarskih branši. Upravo s tim ciljem u Hrvatskoj je prije četiri godine pokrenuta inicijativa i istoimeni izbor Inženjerka godine, navode iz Komore.

"Istraživanja pokazuju da su djevojčice jednako uspješne u STEM predmetima, ali često imaju manjak samopouzdanja te i dalje inženjerska zanimanja doživljavaju kao „muška“. Zato je ključno da vide ženske uzore iz prakse koji će im pokazati da i one mogu krenuti tim putem“, naglasila je Jelena Barukčić Jelečević, voditeljica projekta Inženjerka godine iz Njemačko-hrvatske gospodarske komore.