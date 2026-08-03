IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo tko zapošljava i što se nudi

Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima traži Specijalista za IT infrastrukturu, sigurnost i poslovne sustave (m/ž/d). Traži se kandidat s najmanje pet godina iskustva u sistem administraciji te izvrsnim poznavanjem Windows Server, Linux, Microsoft 365 i Azure okruženja. Poslodavac nudi rad na strateški važnim IT projektima, mogućnosti stručnog usavršavanja i certificiranja, hibridni model rada, dodatno zdravstveno osiguranje i uplatu u dobrovoljni mirovinski fond. Prijavi se do 20. kolovoza.

KOER d.o.o. zapošljava Senior .NET Developera (m/ž). Traži se stručnjak s najmanje pet godina iskustva u razvoju .NET aplikacija i web servisa, koji razmišlja o arhitekturi rješenja, kontinuirano prati nove tehnologije i voli dijeliti znanje s timom. Poslodavac nudi rad na razvoju vlastite softverske platforme za energetski sektor, fleksibilno radno vrijeme, kontinuirano usavršavanje i suradnju s vrhunskim stručnjacima. Prijavi se do 20. kolovoza.

Valamar Riviera d.d. traži Višeg suradnika za aplikativnu podršku (m/ž). Potrebna je visoka stručna sprema informatičkog ili ekonomskog usmjerenja te najmanje dvije godine iskustva u aplikativnoj podršci. Poslodavac nudi strukturiran onboarding, kontinuiranu edukaciju, brojne pogodnosti za zaposlenike, uključujući program „Krov nad glavom“, 13. plaću, regres, božićnicu i popuste na Valamarove usluge. Prijavi se do 7. kolovoza.

Vertiv Croatia d.o.o. zapošljava Design Electrical Engineera (m/f). Traži se diplomirani inženjer elektrotehnike s najmanje tri godine iskustva u projektiranju elektroenergetskih sustava i aktivnim znanjem engleskog jezika. Poslodavac nudi brojne mogućnosti stručnog razvoja, dodatno zdravstveno osiguranje, godišnji sistematski pregled, MultiSport karticu te niz financijskih pogodnosti i bonusa. Prijavi se do 9. kolovoza.

Corelion traži IT Techniciana – Entry Level (m/f). Pozicija je namijenjena kandidatima s dobrim poznavanjem MS Windowsa, Officea 365 i osnova računalnih mreža te aktivnim znanjem engleskog jezika. Poslodavac nudi strukturirani program edukacije, jasan plan razvoja karijere, mogućnost stjecanja međunarodnih certifikata i rad s vodećim svjetskim IT tehnologijama u podržavajućem timskom okruženju. Prijavi se do 11. kolovoza.

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