Ukrajina pronašla novu slabu točku Rusije: Zašto je 'ruski Amazon' postao vojna meta

Gust crni dim nadvio se u ponedjeljak nad skladištem Wildberriesa u ruskoj Vladimirskoj oblasti nakon novog ukrajinskog napada dronovima na logističku mrežu najvećeg internetskog trgovca u zemlji. Kijev tvrdi da se objekti kompanije koriste za opskrbu ruske vojske dijelovima za bespilotne letjelice, navigacijskom opremom i drugim proizvodima vojne namjene.

Snimke koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama prikazuju stup dima iznad kompleksa, a prije udara iznad područja navodno su uočeni dronovi.

Wildberries je potvrdio da je u objektu izbio požar te objavio da su svi zaposlenici evakuirani. Na gašenju vatre, koja je zahvatila oko 100.000 četvornih metara, angažirano je više od 200 vatrogasaca i desetci vozila. Guverner Vladimirske oblasti Aleksandar Avdejev izvijestio je da su tri osobe lakše ozlijeđene.

Kompanija je nakon napada preusmjerila dio poslova u druge logističke centre kako bi nastavila obrađivati narudžbe.