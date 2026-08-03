Ukrajina pronašla novu slabu točku Rusije: Zašto je 'ruski Amazon' postao vojna meta

Ukrajina je u ponedjeljak dronovima pogodila skladište Wildberriesa, najveće ruske platforme za online trgovinu koju kolokvijalno nazivaju i 'ruski Amazon'. Tako se nastavlja kampanja protiv logističke mreže za koju Kijev tvrdi da opskrbljuje rusku vojsku dijelovima za dronove i navigacijskom opremom. Posljednji napad izazvao je velik požar u Vladimirskoj oblasti, a prema novijim podacima lokalnih vlasti lakše su ozlijeđene tri osobe
Gust crni dim nadvio se u ponedjeljak nad skladištem Wildberriesa u ruskoj Vladimirskoj oblasti nakon novog ukrajinskog napada dronovima na logističku mrežu najvećeg internetskog trgovca u zemlji. Kijev tvrdi da se objekti kompanije koriste za opskrbu ruske vojske dijelovima za bespilotne letjelice, navigacijskom opremom i drugim proizvodima vojne namjene.
Snimke koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama prikazuju stup dima iznad kompleksa, a prije udara iznad područja navodno su uočeni dronovi.
Wildberries je potvrdio da je u objektu izbio požar te objavio da su svi zaposlenici evakuirani. Na gašenju vatre, koja je zahvatila oko 100.000 četvornih metara, angažirano je više od 200 vatrogasaca i desetci vozila. Guverner Vladimirske oblasti Aleksandar Avdejev izvijestio je da su tri osobe lakše ozlijeđene.
Kompanija je nakon napada preusmjerila dio poslova u druge logističke centre kako bi nastavila obrađivati narudžbe.
Zašto Ukrajina napada Wildberries?
Napadi na skladišta Wildberriesa intenzivirali su se sredinom srpnja. Od 18. srpnja pogođeno je više od deset objekata kompanije u različitim dijelovima Rusije, čime Kijev pokazuje da više ne cilja samo energetsku i vojnu infrastrukturu, nego i logističke sustave važne za rusko gospodarstvo, piše Euronews.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ustvrdio je da su pogođena skladišta sudjelovala u distribuciji sankcioniranih dijelova za proizvodnju dronova, navigacijske opreme i drugih proizvoda koje koristi ruska vojska.
Na internetskoj stranici Wildberriesa mogu se pronaći dijelovi za dronove, pancirke i druga taktička oprema. Međutim, ruske vlasti i kompanija napade opisuju kao udare na civilnu infrastrukturu. Osnivačica i direktorica Wildberriesa Tatjana Kim napade je nazvala terorističkim činom te ustvrdila da su prouzročili štetu milijunima građana, zaposlenika, prodavača i kupaca u Rusiji i drugim državama.
Važan dio ruske ekonomije
Wildberries, osnovan 2004. godine, najveća je ruska platforma za online trgovinu i često se opisuje kao ruska verzija Amazona. Kompanija navodi da godišnje ostvari promet od 70 do 75 milijardi eura, što prema nekim procjenama odgovara iznosu većem od dva posto ruskog bruto domaćeg proizvoda.
Izravno zapošljava oko 50.000 ljudi, dok u razdobljima najveće potražnje njezina šira logistička mreža obuhvaća više od 100.000 radnika. Preko platforme posluje i velik broj malih trgovaca koji ovise o njezinim skladištima, dostavi i platnom sustavu.
Tbog njezine veličine napadi ne pogađaju samo jednu kompaniju. Uništavanje skladišta može prekinuti distribuciju robe, izazvati velike financijske gubitke među prodavačima i smanjiti porezne prihode države.
Wildberries i Tatjana Kim nalaze se pod međunarodnim sankcijama uvedenima zbog ruske invazije na Ukrajinu. Europska unija sankcionirala je u srpnju i bankarski ogranak kompanije, obrazlažući tu odluku njegovim financijskim doprinosom ruskom državnom proračunu.
Prodavači traže pomoć države
Nakon niza napada ruska vlada navodno razmatra modele pomoći Wildberriesu i kompanijama koje prodaju robu preko njegove platforme. Među mogućnostima su povoljni krediti, subvencije, porezne olakšice i odgoda otplate postojećih zajmova, a važnu bi ulogu mogla imati državna banka VTB.
Mali poduzetnici posljednjih su dana na društvenim mrežama upozorili da su zbog uništene robe ostali izloženi velikim gubitcima, a pomoć koju im je ponudila platforma smatraju nedovoljnom. Tvrde da bi bez ozbiljnije državne potpore tisuće malih tvrtki mogle biti zatvorene. Od jednokratnih naknada važnijima smatraju porezne olakšice i odgodu otplate kredita.