HKS dobio novi STEM i IKT istraživačko-inovacijski centar vrijedan 3,3 milijuna eura

Hrvatsko katoličko sveučilište (HKS) je projektom UNICATH-RES i ulaganjima od 3,3 milijuna eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost EU dobilo suvremeni istraživačko-inovacijski centar za STEM i informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), rečeno je na predstavljanju rezultata tog projekta
Prorektor HKS-a za organizaciju i poslovanje Gordan Črpić rekao je u ponedjeljak da će studenti u istraživačko-inovacijskom centru moći raditi na najsuvremenijoj opremi jer je to sveučilište dobilo podatkovni centar te napredne laboratorije za umjetnu inteligenciju i robotiku, ugrađene sustave i pametne tehnologije, kemiju, biokemiju, biologiju i biomedicinske znanosti.
"Da rade na aparatima i instrumentima s kojima će se u životu susretati i da to uvijek bude najnoviji uređaji", kazao je.
Izrazio je zadovoljstvo što je Vlada RH prepoznala da treba investirati u znanost jer ako se ne investira u nju, upozorio je, zaostajemo, a taj si "luksuz ne možemo dopustiti".
Istaknuo je da je znanost skupa ali i da se isplati. Naveo je da su, među ostalim, nabavili najsnažniji računalni sustav za AI istraživanja.
Črpić je kazao i da rad na suvremenoj opremi neće biti namijenjen samo studentima nego će služiti i razvoju društva, gospodarstva i industrije.
"Cijelo sveučilište je orijentirano na to da se, uz znanost, razvija i stručna suradnja sa industrijom", poručio je. Voditeljica projekta Martina Tolić rekla je da su tim projektom obnovili dvije od četiri potresom oštećene zgrade koje će služiti za znanstveno-nastavnu aktivnost.
Navela je da je projekt bio vrlo zahtjevan, trajao je nešto manje od šest mjeseci, te je za njega provedeno 17 velikih nabava. "To je bio najveći izazov jer se nabavljala najsuvremenija znanstveno-istraživačka oprema", istaknula je.
Projektom su uređeni i funkcionalno osposobljeni ključni laboratoriji te podatkovna i računalna infrastruktura u STEM i IKT području koja u potpunosti odgovara potrebama suvremene znanosti.