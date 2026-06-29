HKS dobio novi STEM i IKT istraživačko-inovacijski centar vrijedan 3,3 milijuna eura

Prorektor HKS-a za organizaciju i poslovanje Gordan Črpić rekao je u ponedjeljak da će studenti u istraživačko-inovacijskom centru moći raditi na najsuvremenijoj opremi jer je to sveučilište dobilo podatkovni centar te napredne laboratorije za umjetnu inteligenciju i robotiku, ugrađene sustave i pametne tehnologije, kemiju, biokemiju, biologiju i biomedicinske znanosti.

"Da rade na aparatima i instrumentima s kojima će se u životu susretati i da to uvijek bude najnoviji uređaji", kazao je.

Izrazio je zadovoljstvo što je Vlada RH prepoznala da treba investirati u znanost jer ako se ne investira u nju, upozorio je, zaostajemo, a taj si "luksuz ne možemo dopustiti".