Ljeto bez ekrana: Pet društvenih igara koje će vam uljepšati odmor

Od svevremenskog Scouta do iznenađujuće dubokog Tenbyja, izabrali smo pet savršenih igara za lijena ljetna popodneva

Ljetni praznici podrazumijevaju i spora, obično i sparna popodneva, a jedan od najboljih načina na koje provesti sat-dva uz klimu ili ventilator na terasi je pijuckanje omiljenog pića i igranje društvenih igara. Kao i protekle godine, donosimo vam selekciju kartaških i igara na ploči koje ne traju dugo, lako se uče i stanu u skoro svaki kofer. Također smo vodili brigu o tome da barem dvije imaju morsku ili ljetnu tematiku. Većina spomenutih u trenutku pisanja ovog vodiča bila je dostupna u poznatim dućanima za društvene igre, što znači da ako odlučite kupiti neku, postoji šansa da je možete jednostavno nabaviti.

Scout Nijedan vodič za putovanja i ljetovanja ne može proći bez spominjanja izvrsnog Scouta. U ovoj kartaškoj igri imate dva zadatka: riješiti se svih karata iz ruke te istovremeno skupiti najviše bodova, a to radite igranjem velikih nizova karata ili velikim brojem istih karata, s time da tijekom igre ne smijete mijenjati raspored onih koje držite u ruci. Scout se vrlo lako uči, a njegova najveća prednost i, recimo to tako, adut je – slojevitost.

Nije to jedan od naslova čije učenje staje nakon čitanja pravila. Također je vrlo dinamičan: partija s tri igrača, Scoutov minimum, oštra je i agresivna koreografija s malo mjesta za manevriranje. Partija u četiri igrača malo je opuštenija te se oslanja na predviđanje stanja na stolu i ne ovisi toliko o brzom odgovaranju na zvanja. Pet igrača pak donose zanimljivu interakciju nekoliko klastera od po tri igrača, uz svu draž predviđanja tuđih poteza, blokiranja dobivanja najboljih karata i utrku za igranjem zvanja koja će vam, uz malo sreće, dati najviše bodova prije nego što netko neminovno ne odigra kombinaciju na koju mu nitko neće moći odgovoriti. Igra također dolazi u kutijici koja vrlo lako stane u torbicu ili malo veći džep. Castle Combo Castle Combo je kompaktni tableu builder u kojem je cilj sakupiti različite dvorane i rasporediti ih u tri reda po tri karte s ciljem prikupljanja što većeg broja bodova. Slobodan izbor ograničavaju dva špila koja predstavljaju seljane i vlastelu, uz samu cijenu karata i njihova posebna pravila, uključujući interakcije s već postavljenim kartama. Kao i što samo ime igre nalaže, cilj je stvoriti kombinacije koje donose najviše bodova, a zapravo joj je najveći adut to što svodi odluke u vrlo saglediv format: nakon devete sakupljene karte sve se prekida i bodovi se zbrajaju. Ovo je jedan od najboljih primjera kompaktnih igara koje jasno daju do znanja koliko je igračima preostalo vremena.

Također, nakon nekoliko partija svi će znati koje kombinacije karata donose najveći broj bodova, pretvarajući opušteno razgledavanje dostupnih dvorana i seljana u oštro nadmetanje koje jednako potiče slaganje najučinkovitije mreže likova koliko i sprečavanje drugih da naprave istu stvar. Castle Combo je šarmantno ilustrirana igra s puno humora i vrlo jasnim grafičkim dizajnom te vrlo lako funkcionira kao polusatno osvježenje za vrlo širok raspon uzrasta, uz naglasak na dubinu i strategiju koja će zadovoljiti one koji traže malo složeniji izazov. Rafter 5 Rafter 5 je, za razliku od dosad nabrojanih igara, nešto što ne zahtijeva predugo objašnjavanje: kutijica služi kao platforma na koju igrači slažu kartonske 'daske' te na njih nakon toga moraju staviti jednog od pet različito građenih čovječuljaka i drveni kovčežić. Nakon što ponestane 'slobodnih' čovječuljaka, potrebno je dizati one koji su već postavljeni i položiti ih na nove daske koje se stavljaju na stare. Rezultat je igra živaca i snalažljivosti u kojoj istovremeno nastojite spriječiti kovčege da popadaju u more te maksimalno zakomplicirati potez igračima koji idu nakon vas.

Složenija verzija igre vodi računa o čavlima i pukotinama na daskama na koje se figurice ne smiju stavljati. Ako vam padnu kovčezi vaše boje, sakupljate ih i nitko ne gubi ništa. Ako padnu tuđi, sakupljate ih kao penal. Kada ih sakupite pet, ispadnete, a cilj je ostati zadnji. Igra se, osim zanimljivim pravilima, ističe vrlo malim formatom. Rafter 5 dolazi iz Oink Gamesa, iste kompanije koja je izdala gore spomenuti Scout. Tenby U Tenbyju je vaš zadatak nizovima karata graditi ulice. Svaka karta koja predstavlja djelić grada, bila ona znamenitost, dućan, mol ili kuća, ima određene uvjete bodovanja. To znači da za pobjedu kombinirate šetnice i molove koji donose najveći broj bodova te, uz blagoslov posebnih karata koje predstavljaju stanovnike i pružaju dodatne bonuse, nastojite prestići ostale igrače. Tenby slijedi striktnu strukturu poteza i, ovisno o tome igrate li prije ili kasnije, nudi više ili manje stvari koje možete obaviti tijekom desetodnevnog posjeta. Tako ćete, ako krenete prvi, imati veći izbor dostupnih poteza, ali ćete izvesti manje toga, no ako idete zadnji, radit ćete više toga, ali će vam izbor biti ograničen.

Tako ćete, recimo, htjeti uzeti karte koje bi drugima donijele najviše bodova ili, jednostavno, one koje sprječavaju da drugi igrači postignu svoje ciljeve ako, naravno, na početku partije odlučite da su zahtjevi građana i srodni im masni bonusi – javna informacija. Tenby je prekrasno dizajnirana igra morske tematike koja ispod jednostavnih ulica i prikladnog soundtracka (da, ima službenu glazbu) krije dubinu i izazov što ih, priznajte si, i zaslužujete. Sea Salt and Paper Sea Salt and Paper je, kao što se da naslutiti iz imena, igra vrlo usko vezana uz simboliku mora. Odlikuje ju dinamičan i zarazan način igranja, kao i jedinstven vizualni stil koji umjesto ilustracija na kartama koristi fotografije morskih bića, brodova i sirena napravljenih od origamija. Cilj je u nekoliko rundi sakupiti određeni broj bodova prije protivnika, uz zanimljiv način završetka koji uključuje malo kalkulacije i rizika.