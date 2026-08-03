Bijela kuća dovršila okvir za nadzor najnaprednijeg AI-ja. Nitko ne zna što je u njemu

'Dobrovoljni okvir opisan u izvršnoj uredbi od 2. lipnja dovršen je u predviđenom roku', izjavio je dužnosnik Bijele kuće. Dodao je kako su razgovori s industrijom o sljedećim koracima u tijeku te da administracija surađuje sa znatno većim brojem tvrtki od dosad najistaknutijih sudionika poput OpenAI-ja, Anthropica i Googlea. Prije isteka roka upravo su ta tri laboratorija dostavila svoje komentare na nacrt dokumenta, javlja Axios .

Riječ je o dokumentu čije donošenje s velikim zanimanjem prate ne samo vodeće AI kompanije, već i kreatori politika, stručnjaci za sigurnost umjetne inteligencije te američki saveznici, budući da bi mogao postaviti pravila za razvoj najmoćnijih AI sustava.

Podsjetimo, cilj je novog okvira uspostaviti jasnu proceduru prema kojoj će razvojni timovi surađivati s američkom vladom kako bi se utvrdilo podliježu li njihovi modeli novim pravilima. Okvir bi trebao definirati standarde vezane uz povjerljivost podataka, kibernetičku sigurnost, zaštitu od prijetnji iznutra, zaštitu intelektualnog vlasništva i sporazume o neotkrivanju podataka.



Jedna od zanimljivih odredbi koja se spominje u okviru, ističe Axios je, da bi, ako model bude obuhvaćen pravilima, vlada mogla dobiti pristup sustavu do 30 dana prije njegova javnog predstavljanja kako bi provela sigurnosne procjene. Također trebao bi odrediti koji će 'pouzdani partneri' osim američke vlade imati rani pristup najnaprednijim modelima umjetne inteligencije.

Bijela kuća zasad odbija javno objaviti pojedinosti dobrovoljnog okvira. Posebno su tajni kriteriji prema kojima će se određivati koji modeli podliježu pravilima, kao i metodologija procjene njihovih naprednih kibernetičkih sposobnosti. Ti će podaci biti dostupni samo programerima i istraživačima kojima su potrebni za razvoj sustava.

'To što nešto nije klasificirano, ne znači da ćemo to javno objaviti', poručio je dužnosnik Bijele kuće, prenosi Axios.

Prema izvorima upoznatima sa situacijom, Bijela kuća će već u utorak održati sastanak s predstavnicima tehnoloških tvrtki kako bi im predstavila okvir i razgovarala o njegovoj primjeni.

Tvrtke pritom traže što više jasnoće kako bi na vrijeme znale hoće li njihovi budući modeli potpasti pod nova pravila i koje će sigurnosne obveze morati ispuniti prije izlaska na tržište.