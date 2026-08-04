Neobično iznenađenje u Sunčevom sustavu: Otkriven 'troglavi' asteroid s malim mjesecom

'Slike otkrivaju izrazito neobičan objekt', rekla je u izjavi glavna istraživačica Kate Minker iz zvjezdarnice Lowell u Arizoni. 'Najvjerojatnije objašnjenje je da je Nysa ili kontaktni trinar, koji se sastoji od tri povezane komponente, ili izuzetno nepravilno koherentno tijelo, za razliku od svega što smo prije vidjeli.'

Nova promatranja Velikog binokularnog teleskopa (LBT) u Arizoni i Vrlo velikog teleskopa iz Čilea dala su bolju sliku asteroida i otkrila da on zapravo ima tri režnja, što ga čini prvim takvim objektom ikad viđenim.

Naime, pronašli su prvi asteroid s tri režnja koji uz to ima i mali mjesec. Posebno je zanimljivo da je asteroid imena 44 Nysa otkriven još davne 1857. godine, no tada dostupni teleskopi nisu dopuštali astronomima da ga pobliže pogledaju.

Kako bi znanstvenici dobili detaljnje slike Nyse, upotrijebili su dva uređaja za snimanje visokog kontrasta u kombinaciji s adaptivnom optikom, kako bi umanjili učinak zamućenja atmosfere.

Slike su pokazale tijelo nepravilnog oblika koje je u svom najširem dijelu promjera 75 kilometara, s dvije značajne doline. Otkrile su i mjesec širine jednog kilometra koji kruži oko Nyse na udaljenosti od najmanje 170 km. Mjesec je za sada označen kao S/2026 (44) 1, a budući da je viđen neovisno tijekom dvije različite promatračke kampanje, bilo je moguće promatrati njegovo kretanje oko Nyse.

Znanstvenici sad pokušavaju otkriti kako je tako neobičan svemirski objekt uopće nastao. Tim koji ga proučava nagađa da se radi o 'kontaktnom trinaru', tri asteroidna tijela koje gravitacija labavo drži zajedno. Istraživači sumnjaju da je Nysa u prošlosti imala bliski susret s mnogo većim asteroidom koji se zabio u nju i deformirao ju, stvorivši ovaj neobični oblik.

No, kako bi točno utvrdili što se dogodilo, znanstvenici će morati pratiti orbitalnu brzinu malog mjeseca, ne bi li utvrdili točnu masu i gustoću Nyse i onda procijenili koji model nastanka bi bio izgledniji.

Svoje su istraživanje objavili u arXiv arhivi i poslali ih časopisu Astronomy & Astrophysics.

Nysa je znanstvenicima posebno zanimljiva je bi im mogla otkriti više o tome kako je nastala Zemlja i uvjetima kakvi su vladali u sunčevom sustavu prije 4,5 milijardi godina. Naime, asteroidi poput Nyse imaju površinu koja obiluje silikatnim mineralom zvanim enstatit, kojem nedostaje željezo i smatraju se potencijalnim gradivnim blokovima planeta.