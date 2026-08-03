Povijesni trenutak za astronomiju: Više od 500.000 galaksija na jednoj slici

Pokriva približno 3000 četvornih stupnjeva južnog neba, što je otprilike jedna šestina neba južne hemisfere. Za usporedbu, pun Mjesec pokriva otprilike jednu petinu jednog četvornog stupnja. Slika COSMOS-a obuhvaća ekvivalent 15.000 punih Mjeseca položenih jedan pored drugog.

Slika na kojoj je moguće uočiti različite vrste galaksija, snimljena je najvećom digitalnom kamerom na svijetu, LSST kamerom od 3,2 gigapiksela postavljenom na 8,4-metarski teleskop Simonyi Survey . Slika je nastala slaganjem stotina pojedinačnih opažanja i sadrži više od pola milijuna galaksija i više od 50 tisuća zvijezda.

Fotografija koju su objavili prikazuje duboku sliku polja COSMOS . Smješten u zviježđu Sextans, COSMOS je jedno od najpromatranijih područja Svemira, nova slika dodaje snažan novi pogled na ovu dobro poznatu svemirsku znamenitost.

Kako su priopćili iz opservatorija Vera C. Rubin, polje COSMOS posebno je vrijedno astronomima jer gleda dalje od prepune ravnine našeg Mliječnog puta. Zbog toga teleskop mogu vidjeti ogroman broj udaljenih galaksija, od kojih su neke udaljene milijardama godina. ogled dublje u svemir također znači pogled dalje u prošlost, što omogućuje znanstvenicima proučavanje galaksija u mnogim različitim fazama povijesti Svemira.

Astronomi proučavaju COSMOS više od dva desetljeća. Počevši s promatranjima svemirskog teleskopa Hubble 2003. godine, istraživači diljem svijeta usmjerili su brojne vodeće svjetske teleskope na isto područje, promatrajući ga u valnim duljinama od radiovalova do rendgenskih zraka. Budući da je polje tako opsežno promatrano, služi kao važna referentna točka za testiranje novih podataka, usporedbu mjerenja i kombiniranje informacija iz mnogih opservatorija.

Višekratno snimanje COSMOS-a LSST kamerom, nadopunit će se ranija opažanja i dodati dinamičan pogled na polje. Ova perspektiva pomoći će astronomima da proučavaju ne samo kako izgledaju udaljene galaksije, već i kako se nebo mijenja tijekom vremena.

'COSMOS-ova dubinska slika samo je početak. Ponovljeni posjeti terenu tijekom sljedećih nekoliko godina pokazat će moć našeg dizajna istraživanja za otkrivanje pružajući našoj znanstvenoj zajednici ogroman broj prolaznih i varijabilnih objekata poput supernova i drugih eksplozivnih prolaznih pojava za praćenje i detaljno proučavanje', izjavio je Bob Blum, direktor opservatorija Rubin u NSF NOIRLabu.

Ovim novim pogledom na COSMOS, opservatorij Vera C. Rubin nudi rani uvid u buduću znanost, izvanredno dubok i širok pogled na Svemir, otkrivajući i ogromnu populaciju udaljenih galaksija i promjenjivo nebo iznad Zemlje.