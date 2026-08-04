Kako odrediti cijenu korištenja umjetne inteligencije? Zasad nitko nema dobar odgovor

Naravno, te tvrtke žele povratiti svoju investiciju, pa nude plaćene verzije svojih modela, s dodatnim značajka za zadaće poput računalnim kodiranja ili naplate.

Tvrtke poput Microsofta, Googlea i Anthropica uložile su stotine milijardi američkih dolara u razvoj velikih jezičnih modela (LLM), tehnologije koja stoji iza tih usluga.

U međuvremenu, tvrtke trećih strana grade i prodaju usluge temeljene na AI agentima, obično temeljenim na LLM-ovima, koji su obučeni za obavljanje određenih zadataka.

Postavljanje cijene za te usluge iznenađujuće je teško. Jedan od razloga je brzo promjenjiva ekonomija oko tokena, gradivnih blokova LLM-ova i agentske umjetne inteligencije.

Kada korisnik zatraži od LLM-a, poput ChatGPT-ja ili Anthropicovog Claudea, odgovor na pitanje, generira softverski kod ili automatizira proces, taj se upit rastavlja na matematičke dijelove koje se naziva tokeni, a koje model može obraditi.

Odgovor LLM-a također dolazi u obliku tokena, koji bivaju pretvoreni natrag u tekst, softverski kod ili skup naredbi za automatizaciju procesa.

Teško predvidljivi odgovori

Problem je što ovaj proces nije u potpunosti predvidljiv.

Suptilne varijacije u upitu mogu dati različite odgovore. Isti upit neće uvijek dati isti odgovor. Različiti modeli dat će različite odgovore.

U međuvremenu, tvrtke koriste više AI agenata zajedno za donošenje odluka i poduzimanje radnji, što dodatno povećava i korištenje tokena i nepredvidljivost.

Iako je cijena pojedinačnih tokena naglo pala posljednjih godina, prema analizi Goldman Sachsa, broj tokena koje troše tvrtke i potrošači također je naglo porastao.

U toj banci predviđaju kako će potrošnja tokena biti povećana 24 puta između 2026. i 2030. godine na 120 kvadrilijuna tokena mjesečno jer tvrtke prelaze s korištenja AI agenata.

No, tvrtke i pojedinci koji koriste AI sustave često imaju slabu predodžbu o tome koliko tokena troše, dok im ih ne ponestane ili dok ne dobiju mjesečni račun.