Iz Hrvatske će se iste noći vidjeti dva nebeska fenomena: Evo kad gledati

Potpuna pomrčina Sunca, koja će se dogoditi 12. kolovoza bit će vidljiva iz dijelova Španjolske te s Islanda i Grenlanda. No, djelomičnu će pomrčinu vidjeti svi u Europi, Sjevernoj Americi i zapadnoj Africi.

Sjena Mjeseca krenut će blizu Sjevernog pola te će na ruti dugoj 8300 kilometara u jednom trenutku u potpunosti zakloniti Sunce. To će se dogoditi zapadno od obale Islanda. Potpuna faza pomrčine trajat će najviše dvije minute i 18 sekundi. U Portugalu i Španjolskoj će ona trajati otprilike minutu.

Pokrivenost Sunca će biti veća prema zapadu. Tako će u Dublinu iznositi 94 posto, u Oslu 83 posto, a u Montrealu tek 18 posto. U Hrvatskoj bi, pak, zaklonjenost mogla biti i do 90 posto.

Najbolji uvjeti za promatranje će biti na Kvarneru i u Istri. Prema podacima stranice Time and Date, u Rijeci će zaklonjenost sunca biti gotovo 80 posto. Pomrčina će započeti u 19.27, maksimum će dosegnuti u 20.11, a trajat će sve do 21.08 sati, piše Novi list.