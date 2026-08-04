Iz Hrvatske će se iste noći vidjeti dva nebeska fenomena: Evo kad gledati

U srijedu 12. kolovoza iz Hrvatske će biti vidljiva djelomična pomrčina Sunca, koja će početi u trenutku njegova dolaska, a već iste noći nebo će 'prošarati' i Perzeidi
Potpuna pomrčina Sunca, koja će se dogoditi 12. kolovoza bit će vidljiva iz dijelova Španjolske te s Islanda i Grenlanda. No, djelomičnu će pomrčinu vidjeti svi u Europi, Sjevernoj Americi i zapadnoj Africi.
Sjena Mjeseca krenut će blizu Sjevernog pola te će na ruti dugoj 8300 kilometara u jednom trenutku u potpunosti zakloniti Sunce. To će se dogoditi zapadno od obale Islanda. Potpuna faza pomrčine trajat će najviše dvije minute i 18 sekundi. U Portugalu i Španjolskoj će ona trajati otprilike minutu.
Pokrivenost Sunca će biti veća prema zapadu. Tako će u Dublinu iznositi 94 posto, u Oslu 83 posto, a u Montrealu tek 18 posto. U Hrvatskoj bi, pak, zaklonjenost mogla biti i do 90 posto.
Najbolji uvjeti za promatranje će biti na Kvarneru i u Istri. Prema podacima stranice Time and Date, u Rijeci će zaklonjenost sunca biti gotovo 80 posto. Pomrčina će započeti u 19.27, maksimum će dosegnuti u 20.11, a trajat će sve do 21.08 sati, piše Novi list.
Zalazak Sunca uz pomrčinu
Ova pomrčina Sunca, bila ona djelomična ili potpuna, specifična je po tome što se događa tik pred zalazak Sunca, zbog čega bi mogla izazvati neobične svjetlosne efekte.
Europska svemirska agencija organizirat će prijenos uživo iz Astrofizičkog opservatorija Javalambre u Španjolskoj, a NASA i druge organizacije također će pratiti pomrčinu. Istraživački timovi iz SAD-a planiraju lansirati više od 60 balona izmad Španjolske i Islanda kako bi mogli proučavati atmosferu tijekom kratkog pada temperature zbog potpune pomrčine.
Treba podsjetiti kako se posljednja potpuna pomrčina Sunca iznad Europe mogla vidjeti 29. ožujka 2006. No, sljedeća djelomična pomrčina bi se mogla dogoditi već sljedeće godine.
Stižu i Perzeidi
Nakon djelomične pomrčine Sunca sljedeće srijede, uslijedit će nekoliko sati mira, a potom će nebo obasjati "Suze svetog Lovre", odnosno Perzeidi.
Riječ je o krhotinama koje je za sobom ostavio komet 109P/Swift-Tuttle tijekom prolazaka unutarnjim Sunčevim sustavom. Perzeidi će se po pisanju portala Nebo.com najbolje vidjeti upravo u noći s 12. na 13. kolovoza, odnosno između dva i šest sati ujutro.