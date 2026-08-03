Turudić o novoj akciji Uskoka: 'Imamo jedan veliki predmet, uključena je i nacionalna sigurnost'

Osvrnuo se i na posljednju veliku akciju USKOK-a u kojoj je uhićen Željko Kerum . Na pitanje je li možda Kerum znao da će biti uhićen, Turudić je odgovorio kako, ako je i znao, nije otkrio sadržaj nijedne dokazne radnje.

' U posljednje vrijeme bilo je i više od jedne akcije tjedno. To sada polako jenjava, te velike akcije, međutim nikada ne možemo znati. Možda će nešto biti već sutra, stalno se nešto događa ', rekao je Turudić, ali i otkrio kako intenzivno rade na jednom velikom predmetu u koji je uključena i nacionalna sigurnost. Na pitanje novinarke Ivane Ivande o nekim detaljima, Turudić je samo rekao kako je riječ o 'jednom sofisticiranom načinu počinjenja kaznenih djela'.

Gostujući u RTL Danas dotaknuo se nekoliko posljednjih akcija USKOK-a u kojima su uhićena poznata imena.

Pavlek bi mogao biti izručen Hrvatskoj

Nije mogao izbjeći ni pitanje o Vedranu Pavleku koji se još uvijek nalazi u Kazahstanu i čeka odluku o izručenju nakon žalbe.

'Vedran Pavlek vodi svoju pravnu bitku. Protivi se izručenju Hrvatskoj i koristi sva pravna sredstva koja su mu na raspolaganju prema kazahstanskim zakonima. To je ono što vam mogu reći', rekao je Turudić i dodao kako misli da će Pavlek ipak biti izručen Hrvatskoj ' u dogledno vrijeme'.

Pojasnio je kako, dok se to ne dogodi, državno tužiteljstvo pregledava materijale koje je prikupilo tijekom istrage. Istaknuo je da se radi o mobitelima i računalima i oko 120 tisuća dokumenata.

'To je golem posao koji treba obaviti, a nije napravljena ni približno polovica', rekao je Turudić.

Lika je zagađena

Još jedan slučaj koji je privukao pozornost javnosti je onaj ilegalnog odlaganja otpada u Lici. Turudić je rekao kako je predmet sad au fazi istrage, a napravljeno je i vještačenje na Geotehničkom fakultetu.

'Nalaz vještačenja ima oko 300 stranica. Nije sjajan, toliko mogu reći. Lika je na tom području zagađena', otkrio je Turudić i dodao kako postoji mogućnost da to vještačenje bude objavljeno i prije nego što slučaj dođe na sud jer je u javnom interesu da se zna koliko je Lika zagađena.

Sve ćemo provjeriti oko Costabelle

Nije mogao izbjeći ni pitanje plaže Costabella, koja je dana u koncesiju hotelskoj kući, a koja sad naplaćuje ulaz na plažu.

'Ne znamo naplaćuje lis e dolazak preko hotelskog zemljišta kojim hotel raspolaže. Možda naplaćuju ulazak u hotel. Ne znam, sve ćemo provjeriti', rekao je Turudić i odbacio nagađanja da nekome pogoduju.

Važno je da kazne budu brze

Prokomentirao je i huliganski ispad na utakmici Varaždina i Hajduka.

'Mislim da visina kazne tu nije presudna, nego je važnije da kazne budu izvjesne i brze. Kod nas sankcije ni u kaznenom ni u prekršajnom postupku nisu dovoljno brze', rekao je te dodao kako takvi slučajevi prekršaja često odlaze u zastaru.

Otkrio je i da je USKOK posjetio Hajduk i napravio izvid, odnosno provjeru.

'Dođemo, ispitamo i vidimo što je na stvari. Ne znamo kamo će nas to odvesti', rekao je Turudić.



Na kraju se osvrnuo i na godišnje izvješće Europske komisije prema kojem je Hrvatska na 12. mjestu prema kriteriju vladavine prava.

'To je sjajno. Moramo biti jako zadovoljni. Mislim da do ulaska u Europsku uniju nikada nismo imali takvo izvješće', rekao je na kraju gostovanja u RTL Danas, Ivan Turudić.