Prvi put u Europi: U Pragu izložene kosti australopiteka Lucy

Djelomični kostur iz Etiopije vrhunac je rijetke izložbe u Nacionalnom muzeju u Češkoj, svečano otvorene u ponedjeljak u prisustvu američkog paleontologa Donalda Johansona koji je pronašao Lucy.

Originalne kosti stare 3,2 milijuna godina bit će izložene u Pragu samo do 23. listopada, a potom se vraćaju u osigurani trezor Nacionalnog muzeja Etiopije u Addis Abebi. 'Lucy je bila globalna senzacija kad je iskopana i još uvijek izgleda onako kako je izgledala prije više od 50 godina', rekao je Johanson.

Dodao je da ona ostaje važan dokaz da korijeni čovječanstva leže u Africi. 'Svi dijelimo zajedničko podrijetlo, ujedinjuje nas naša prošlost', naglasio je Johanson.