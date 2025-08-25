Europski adut: Ovaj mali grad mogao bi spasiti Europu od kineske dominacije

Električna vozila (EV) ključna su za prijelaz na energiju bez fosilnih goriva, no Europa je posljednjih godina opasno zaostala za Kinom. Novi projekt mogao bi donijeti prekretnicu - zahvaljujući malom gradu u Norveškoj, čini se da ipak postoji nada za Europu i za zeleniju budućnost bez ovisnosti o Kinezima
Prije samo četiri godine Tesla je bila vodeći svjetski proizvođač električnih automobila, ispred kineskog državnog diva SAIC-a, ali i Volkswagena, Renault-Nissan-Mitsubishija i BYD-a. Danas se pet od deset najvećih globalnih EV brendova nalazi u Kini. Razlog nije posebna potražnja za kineskim vozilima, već to što su jeftiniji.
Primjerice, BYD-ov model Dolphin Surf u Europi se prodaje za 22.900 eura, što je znatno manje od iznosa potrebnog za Tesline automobile, dok su neki drugi kineski modeli još jeftiniji. Ključ je u - baterijama.
Kineski proizvođači sve više koriste LFP baterije (litij-željezo-fosfat), a one su jeftinije i dugotrajnije od NMC baterija (nikal-mangan-kobalt), kakve još uvijek dominiraju na Zapadu. Iako NMC baterije pružaju veći doseg, razlika se postupno smanjuje. 'Kina ima golemu prednost kroz ekonomiju razmjera i tehnologiju baterija. Europski proizvođači ozbiljno zaostaju i mogli bi nestati ako se brzo ne prilagode', upozorio je profesor David Bailey sa Sveučilišta u Birminghamu, piše Politico.
Norveški odgovor: Morrow Batteries
Nada za Europu dolazi iz malog grada Arendala na jugu Norveške. Energetska kompanija Å Energi, s partnerima ABB-om, Siemensom, investicijskim fondom PKA i tvrtkom Nysnø, osnovala je Morrow Batteries.
Novoosnovana tvrtka započela je proizvodnju LFP baterija za sustave pohrane energije iz obnovljivih izvora i za obrambenu industriju, a plan je do 2029. izgraditi još tri pogona i proširiti se i na automobilsku industriju. Projekt je podržan kreditom norveške vlade te sredstvima Europske unije.
Iako Morrow ne može konkurirati kineskom opsegu proizvodnje, njegova važnost leži u činjenici da Europa napokon razvija svoj lanac opskrbe. Dosad su brojni ambiciozni projekti, poput Northvolta u Švedskoj i Britishvolta u Ujedinjenom Kraljevstvu, doživjeli neuspjeh i bankrotirali. Koliko god to tehnički zvučalo, LFP baterije su najsigurniji način da Europa smanji ovisnost o kineskim električnim vozilima, piše Politico.
Zašto baš Norveška?
Norveška je već sada svjetski predvodnik u elektrifikaciji prometa – u 2023. godini čak 90 posto novih automobila na njezinom tržištu bili su električni, a vlada želi da do kraja ove godine sva nova vozila budu s nultom emisijom. Ova država nema značajnih proizvođača automobila, a za razliku od većine proizvođača baterija, Morrow nije u vlasništvu neke automobilske kompanije. No čini se da će LFP baterije sigurno biti budućnost u svim vrstama primjena, a Norveška koristi tu priliku.
Očekuje se da će Morrow u prvim godinama poslovati s gubicima, no dugoročno bi tvornica mogla donijeti korist ne samo vlasnicima i Norveškoj, već i europskim potrošačima. Još važnije, ovaj primjer pokazuje da održiva tranzicija zahtijeva suradnju privatnih kompanija, vlada i investitora čak i kada kratkoročni profit nije zajamčen.
Ako Morrow uspije i ako mu se možda pridruže jedan ili dva nova europska proizvođača baterija, europski proizvođači električnih vozila moći će se bolje natjecati s kineskim konkurentima. Da bi bila održiva, zelena tranzicija mora biti kolektivni pothvat.