Europski adut: Ovaj mali grad mogao bi spasiti Europu od kineske dominacije

L. Špiljak

25.08.2025 u 19:11

Morrow Batteries
Morrow Batteries Izvor: Profimedia / Autor: Heiko Junge / NTB Scanpix / Profimedia
Električna vozila (EV) ključna su za prijelaz na energiju bez fosilnih goriva, no Europa je posljednjih godina opasno zaostala za Kinom. Novi projekt mogao bi donijeti prekretnicu - zahvaljujući malom gradu u Norveškoj, čini se da ipak postoji nada za Europu i za zeleniju budućnost bez ovisnosti o Kinezima

Prije samo četiri godine Tesla je bila vodeći svjetski proizvođač električnih automobila, ispred kineskog državnog diva SAIC-a, ali i Volkswagena, Renault-Nissan-Mitsubishija i BYD-a. Danas se pet od deset najvećih globalnih EV brendova nalazi u Kini. Razlog nije posebna potražnja za kineskim vozilima, već to što su jeftiniji.

Primjerice, BYD-ov model Dolphin Surf u Europi se prodaje za 22.900 eura, što je znatno manje od iznosa potrebnog za Tesline automobile, dok su neki drugi kineski modeli još jeftiniji. Ključ je u - baterijama.

Kineski proizvođači sve više koriste LFP baterije (litij-željezo-fosfat), a one su jeftinije i dugotrajnije od NMC baterija (nikal-mangan-kobalt), kakve još uvijek dominiraju na Zapadu. Iako NMC baterije pružaju veći doseg, razlika se postupno smanjuje. 'Kina ima golemu prednost kroz ekonomiju razmjera i tehnologiju baterija. Europski proizvođači ozbiljno zaostaju i mogli bi nestati ako se brzo ne prilagode', upozorio je profesor David Bailey sa Sveučilišta u Birminghamu, piše Politico.

Norveški odgovor: Morrow Batteries

Nada za Europu dolazi iz malog grada Arendala na jugu Norveške. Energetska kompanija Å Energi, s partnerima ABB-om, Siemensom, investicijskim fondom PKA i tvrtkom Nysnø, osnovala je Morrow Batteries.

Novoosnovana tvrtka započela je proizvodnju LFP baterija za sustave pohrane energije iz obnovljivih izvora i za obrambenu industriju, a plan je do 2029. izgraditi još tri pogona i proširiti se i na automobilsku industriju. Projekt je podržan kreditom norveške vlade te sredstvima Europske unije.

Iako Morrow ne može konkurirati kineskom opsegu proizvodnje, njegova važnost leži u činjenici da Europa napokon razvija svoj lanac opskrbe. Dosad su brojni ambiciozni projekti, poput Northvolta u Švedskoj i Britishvolta u Ujedinjenom Kraljevstvu, doživjeli neuspjeh i bankrotirali. Koliko god to tehnički zvučalo, LFP baterije su najsigurniji način da Europa smanji ovisnost o kineskim električnim vozilima, piše Politico.

Arendal, Norveška
Arendal, Norveška Izvor: Profimedia / Autor: Elisabeth Hoiberg / imageBROKER / Profimedia

Zašto baš Norveška?

Norveška je već sada svjetski predvodnik u elektrifikaciji prometa – u 2023. godini čak 90 posto novih automobila na njezinom tržištu bili su električni, a vlada želi da do kraja ove godine sva nova vozila budu s nultom emisijom. Ova država nema značajnih proizvođača automobila, a za razliku od većine proizvođača baterija, Morrow nije u vlasništvu neke automobilske kompanije. No čini se da će LFP baterije sigurno biti budućnost u svim vrstama primjena, a Norveška koristi tu priliku.

Očekuje se da će Morrow u prvim godinama poslovati s gubicima, no dugoročno bi tvornica mogla donijeti korist ne samo vlasnicima i Norveškoj, već i europskim potrošačima. Još važnije, ovaj primjer pokazuje da održiva tranzicija zahtijeva suradnju privatnih kompanija, vlada i investitora čak i kada kratkoročni profit nije zajamčen.

Ako Morrow uspije i ako mu se možda pridruže jedan ili dva nova europska proizvođača baterija, europski proizvođači električnih vozila moći će se bolje natjecati s kineskim konkurentima. Da bi bila održiva, zelena tranzicija mora biti kolektivni pothvat.

