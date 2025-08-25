Dogovor s Intelom nije jedini? Trump najavio nove sporazume s drugim tvrtkama

"Stalno ću sklapati takve dogovore za našu zemlju", napisao je Trump u svom postu na Truth Social. "Volim gledati kako njihova cijena dionica raste, čineći Sjedinjene Američke Države BOGATIJIM I BOGATIJIM. Više radnih mjesta za Ameriku!", dodao je američki predsjednik.

Trump je, naime, u petak rekao da će SAD preuzeti 10 posto udjela u Intelu u skladu s dogovorom s tim proizvođačem čipova koji se suočava s problemima i gubitkom. Tih 10 posto američka država će isplatiti u obliku državne potpore, koja potom prelazi u vlasničke udjele.

Trump je u objavi također rekao da će pomoći tvrtkama koje sklapaju slične "unosne" poslove s američkim saveznim državama, ali nije objasnio detalje.

Intelov ugovor s američkom vladom osigurat će da taj proizvođač čipova dobije oko 10 milijardi dolara sredstava za izgradnju ili proširenje tvornica u SAD-u. Prema sporazumu, SAD će kupiti 9,9 posto udjela u Intelu za 8,9 milijardi dolara, odnosno zs 20,47 dolara po dionici, što predstavlja popust od oko 4 dolara u odnosu na Intelovu završnu cijenu dionica koja je u petak iznosila 24,80 dolara.

Kupnja 433,3 milijuna dionica Intela izvršit će se financiranjem iz neplaćenih bespovratnih sredstava u iznosu od 5,7 milijardi dolara iz Zakona o čipovima iz Bidenove ere i 3,2 milijarde dolara dodijeljenih Intelu za program Secure Enclave, novcem koji je računalna tvrtka također dobila od Trumpova prethodnika.