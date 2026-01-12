Nakon Ukrajine, Musk poslao 'pojačanje' iz svemira i u Venezuelu. U Iranu je naišao na brutalan otpor

Starlink je privremeno omogućio besplatan satelitski internet u Venezueli nakon što su 3. siječnja američke snage napale zemlju i zarobile predsjednika Nicolasa Madura, prilikom čega je oštećena telekomunikacijska infrastruktura. SpaceX, tvrtka u vlasništvu Elona Muska, privremeno je omogućila besplatnu uslugu korisnicima u zemlji. Može li pomoći i uslijed masovnih prosvjeda u Iranu, gdje je vlast ugasila internet?

Starlink, satelitska internetska mreža u niskoj Zemljinoj orbiti, poznata je po tome što može zaobići državne blokade klasičnih mreža. Upravo zato postala je ključni alat za civile u autoritarnim režimima i ratnim zonama, uključujući Ukrajinu. Nedavno je bila spas za stanovnike Venezuele, nakon napada SAD-a na tu zemlju u ranim satima u subotu 3. siječnja. Došlo je do eksplozija na brdu na periferiji Caracasa, gdje se nalaze telekomunikacijske antene, koje su se zapalile, a već sljedećeg dana dio korisnika ostao je bez mobilne mreže. Prema navodima korisnika u Caracasu, satelitska veza bila je ključna za praćenje informacija u trenucima u kojima su se pojavile proturječne vijesti o događajima u zemlji. Dio stanovnika isprva je smatrao da je riječ o državnom udaru, a tek su kasnije shvatili da je riječ o vojnoj operaciji Sjedinjenih Država.

A informacije su mogli pratiti zahvaljujući Starlinku, mreži od oko 9400 satelita koji emitiraju širokopojasni internet potrošačima, vladama i poslovnim korisnicima. 'Nikada u životu nisam čuo bombu. Ne postoji način da to zamijenite za vatromet... užasno je', ispričao je za Time lokalni odvjetnik koji je iz sigurnosnih razloga želio ostati anoniman. Meta napada bile su antene udaljene kilometar od njegova doma, što je uzrokovalo pad mreže operatera Movistara. No on je bio spreman. Uz optički internet i eSIM drugog operatera, posjeduje dva prijamnika Starlinka – jedan registriran u Kolumbiji, a drugi u Argentini.

Mjesec dana besplatne usluge Iako Starlink službeno ne posluje u Venezueli, dio građana koristi satelitsku internetsku uslugu pomoću opreme registrirane u susjednim zemljama poput Kolumbije i Argentine. Nakon što su se pojavile vijesti o američkoj operaciji u kojoj je zarobljen Maduro, Starlink je korisnicima u Venezueli poslao obavijest o mjesec dana besplatne internetske usluge, do 3. veljače. 'U znak podrške narodu Venezuele', objavio je na X-u Elon Musk, potvrdivši da će Starlink privremeno osigurati besplatan širokopojasni internet. Iako nema službenu dozvolu za rad u Venezueli i ta je zemlja jedna od rijetkih u Latinskoj Americi bez aktivne usluge na službenoj karti onih koje pokriva, oprema je dostupna putem neslužbenih kanala. Prema riječima Alpa Tokera, osnivača organizacije NetBlocks, Starlinkovi prijamnici se u Venezueli nabavljaju ilegalnim putem, ali su široko rasprostranjeni, osobito u udaljenim područjima i među korisnicima koji žele izbjeći državnu kontrolu interneta. Budući da usluga nije službeno dostupna, korisnici se registriraju s adresama iz susjednih zemalja. 'Starlink zna da smo izvan zemlje u kojoj smo registrirani', objašnjava odvjetnik iz Caracasa. 'Ali kompanija zažmiri na to. Na tome smo iskreno zahvalni.'

