Nakon Ukrajine, Musk poslao 'pojačanje' iz svemira i u Venezuelu. U Iranu je naišao na brutalan otpor

Starlink je privremeno omogućio besplatan satelitski internet u Venezueli nakon što su 3. siječnja američke snage napale zemlju i zarobile predsjednika Nicolasa Madura, prilikom čega je oštećena telekomunikacijska infrastruktura. SpaceX, tvrtka u vlasništvu Elona Muska, privremeno je omogućila besplatnu uslugu korisnicima u zemlji. Može li pomoći i uslijed masovnih prosvjeda u Iranu, gdje je vlast ugasila internet?
Starlink, satelitska internetska mreža u niskoj Zemljinoj orbiti, poznata je po tome što može zaobići državne blokade klasičnih mreža. Upravo zato postala je ključni alat za civile u autoritarnim režimima i ratnim zonama, uključujući Ukrajinu.
Nedavno je bila spas za stanovnike Venezuele, nakon napada SAD-a na tu zemlju u ranim satima u subotu 3. siječnja. Došlo je do eksplozija na brdu na periferiji Caracasa, gdje se nalaze telekomunikacijske antene, koje su se zapalile, a već sljedećeg dana dio korisnika ostao je bez mobilne mreže.
Prema navodima korisnika u Caracasu, satelitska veza bila je ključna za praćenje informacija u trenucima u kojima su se pojavile proturječne vijesti o događajima u zemlji. Dio stanovnika isprva je smatrao da je riječ o državnom udaru, a tek su kasnije shvatili da je riječ o vojnoj operaciji Sjedinjenih Država.
A informacije su mogli pratiti zahvaljujući Starlinku, mreži od oko 9400 satelita koji emitiraju širokopojasni internet potrošačima, vladama i poslovnim korisnicima.
'Nikada u životu nisam čuo bombu. Ne postoji način da to zamijenite za vatromet... užasno je', ispričao je za Time lokalni odvjetnik koji je iz sigurnosnih razloga želio ostati anoniman. Meta napada bile su antene udaljene kilometar od njegova doma, što je uzrokovalo pad mreže operatera Movistara.
No on je bio spreman. Uz optički internet i eSIM drugog operatera, posjeduje dva prijamnika Starlinka – jedan registriran u Kolumbiji, a drugi u Argentini.
Mjesec dana besplatne usluge
Iako Starlink službeno ne posluje u Venezueli, dio građana koristi satelitsku internetsku uslugu pomoću opreme registrirane u susjednim zemljama poput Kolumbije i Argentine. Nakon što su se pojavile vijesti o američkoj operaciji u kojoj je zarobljen Maduro, Starlink je korisnicima u Venezueli poslao obavijest o mjesec dana besplatne internetske usluge, do 3. veljače.
'U znak podrške narodu Venezuele', objavio je na X-u Elon Musk, potvrdivši da će Starlink privremeno osigurati besplatan širokopojasni internet.
Iako nema službenu dozvolu za rad u Venezueli i ta je zemlja jedna od rijetkih u Latinskoj Americi bez aktivne usluge na službenoj karti onih koje pokriva, oprema je dostupna putem neslužbenih kanala. Prema riječima Alpa Tokera, osnivača organizacije NetBlocks, Starlinkovi prijamnici se u Venezueli nabavljaju ilegalnim putem, ali su široko rasprostranjeni, osobito u udaljenim područjima i među korisnicima koji žele izbjeći državnu kontrolu interneta.
Budući da usluga nije službeno dostupna, korisnici se registriraju s adresama iz susjednih zemalja. 'Starlink zna da smo izvan zemlje u kojoj smo registrirani', objašnjava odvjetnik iz Caracasa. 'Ali kompanija zažmiri na to. Na tome smo iskreno zahvalni.'
U danima nakon 3. siječnja Starlinkova oprema nudila se i preko Telegrama, s cijenama koje su se kretale od 60 dolara za starije modele do više od 600 dolara za najnovije verzije.
Analitičari podsjećaju da ovo nije prvi put da Starlink intervenira u kriznim situacijama. 'Starlink i SpaceX osiguravaju komunikaciju kada je ona ozbiljno narušena', izjavila je Lauryn Williams iz CSIS-a, podsjetivši na uvođenje usluge u Ukrajini nakon ruske invazije 2022. godine.
U početnoj fazi troškove je snosio SpaceX. Kompanija je pritom bila u stalnom kontaktu s američkom vladom, Ministarstvom obrane i USAID-om, čak i prije javne Muskove objave, navodi Williams, koja je u to vrijeme radila u Pentagonu.
Nekoliko mjeseci kasnije SpaceX je upozorio da će, ne preuzme li američka vlada financiranje – procijenjeno na oko 400 milijuna dolara godišnje – usluga biti prekinuta. To je urodilo plodom i Pentagon je u lipnju 2023. godine dodijelio ugovor SpaceX-u za nastavak pružanja usluge.
Spas i za Iran?
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da planira razgovarati s Muskom o ponovnom uspostavljanju interneta u Iranu, gdje su vlasti prekinule internetsku uslugu usred prosvjeda protiv vlade. Na masovne demonstracije režim u Teheranu sada reagira blokadom mobilne telefonije i interneta pa je zemlja od četvrtka navečer (8. siječnja) u velikoj mjeri izvan mreže, no stižu upozorenja da su zabilježeni i poremećaji sa Starlinkom.
'Ogromni su poremećaji svih komunikacijskih putova, posebno mreže Starlink', potvrdio je Amir Rašidi, direktor za digitalna prava i sigurnost u organizaciji Mian. Vlasti bi još dugo mogle držati internet isključenim, kaže Rašidi za DW. 'Za režim je ovo pitanje opstanka.'
Iranske vlasti posegnule su za novom, dosad neviđenom mjerom u pokušaju gušenja građanskih prosvjeda – prema dostupnim informacijama, prvi su put upotrijebile vojne sustave za ometanje signala da bi blokirale pristup Starlinku, a on se posljednjih godina smatrao ključnom digitalnom vezom s vanjskim svijetom za aktiviste i novinare u Iranu.
Riječ je o ozbiljnoj eskalaciji represije, kojom Teheran ide korak dalje od dosadašnjih masovnih isključenja nacionalne internetske infrastrukture. Cilj je jasan: spriječiti organizaciju prosvjeda i onemogućiti slanje informacija iz zemlje u trenutku rastućeg društvenog nezadovoljstva.
Kako piše IranWire, iako iranske vlasti nikada nisu odobrile rad Starlinka, u zemlji se ilegalno koriste deseci tisuća terminala, prokrijumčarenih posljednjih godina. Prve procjene govorile su o padu dostupnosti od oko 30 posto, no u samo nekoliko sati ometanje se proširilo i zahvatilo više od 80 posto prometa.
Ometanje GPS signala
Satelitski terminali Starlinka oslanjaju se na GPS signal da bi se povezali s mrežom. Nakon 12-dnevnog rata s Izraelom u lipnju pojačano je ometanje GPS signala u Iranu, što se sada koristi i za ciljana isključenja interneta u područjima u kojima se očekuju ili odvijaju prosvjedi.
Rezultat je fragmentirana karta povezivosti – pojedine zone još uvijek imaju pristup, a druga područja, uključujući simbolički važne lokacije, gotovo su u potpunosti odsječena od satelitskog interneta.
Rašidi je rekao za TechRadar da se radi o presedanu. 'U više od 20 godina istraživanja nikada nisam vidio ovako nešto', istaknuo je, dodavši da analize mrežnog prometa potvrđuju terenske izvještaje o masovnim prekidima usluge.