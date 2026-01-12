Zbog ruskog napredovanja zapadno od Huljajpolja, u Zaporiškoj oblasti, unutar ukrajinskih snaga rastu ozbiljne napetosti. Na terenu su se pojavile optužbe da su jurišne postrojbe nasilno preuzele dio pripadnika teritorijalne obrane kako bi ih stavile pod svoje zapovjedništvo, što je dodatno otvorilo pitanje koordinacije, zapovijedanja i morala na jednoj od najosjetljivijih dionica bojišnice

Prema dostupnim informacijama, do incidenta je došlo u trenutku kada su se ukrajinske snage povlačile prema zapadu pod pojačanim ruskim pritiskom, a u operacijama su sudjelovale i jurišne jedinice poput 48. jurišnog bataljuna te 225. jurišne pukovnije, javlja Euromaidan Press. Različiti lanci zapovijedanja Brigade teritorijalne obrane formalno su podređene regionalnim zapovjedništvima, dok jurišne postrojbe odgovaraju izravno vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga Ukrajine, generalu Oleksandr Sirski. Upravo taj paralelni sustav zapovijedanja, upozoravaju izvori bliski vojsci, dodatno otežava suradnju na terenu.

Vojna pravobraniteljica Ukrajine, Olha Rešetilova, potvrdila je da u Zaporižji postoje ozbiljni problemi u odnosima između pojedinih postrojbi. Naglasila je da se slučaj istražuje te da su glavni uzroci loša komunikacija zapovijedi i nedostatak koordinacije među jedinicama. Jedinice bez rotacije i iscrpljeni vojnici Prema procjenama pro-ukrajinskih analitičkih skupina, neke su postrojbe mjesecima držale iste položaje, uz iznimno velike gubitke, bez mogućnosti rotacije, odmora ili reorganizacije. U takvim uvjetima obrana je postajala sve teža, osobito nakon što su ruske snage pojačale intenzitet napada. Unutarnje napetosti dodatno su eskalirale u trenutku kada je započelo povlačenje s pojedinih položaja u zapadnom dijelu Zaporiške oblasti. Incident kod Male Tokmačke Prema dostupnim podacima, krajem prosinca 17. armijski korpus naredio je 108. brigadi teritorijalne obrane, koja je držala položaje u okolici Male Tokmačke, da formira novu borbenu skupinu pod zapovjedništvom 225. jurišne pukovnije. Ta je zapovijed naišla na snažan otpor časničkog i dočasničkog kadra 108. brigade, uz obrazloženje da njihovi vojnici nisu obučeni ni opremljeni za ofenzivne zadaće.

