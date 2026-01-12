Zbog ruskog napredovanja zapadno od Huljajpolja, u Zaporiškoj oblasti, unutar ukrajinskih snaga rastu ozbiljne napetosti. Na terenu su se pojavile optužbe da su jurišne postrojbe nasilno preuzele dio pripadnika teritorijalne obrane kako bi ih stavile pod svoje zapovjedništvo, što je dodatno otvorilo pitanje koordinacije, zapovijedanja i morala na jednoj od najosjetljivijih dionica bojišnice
Prema dostupnim informacijama, do incidenta je došlo u trenutku kada su se ukrajinske snage povlačile prema zapadu pod pojačanim ruskim pritiskom, a u operacijama su sudjelovale i jurišne jedinice poput 48. jurišnog bataljuna te 225. jurišne pukovnije, javlja Euromaidan Press.
Različiti lanci zapovijedanja
Brigade teritorijalne obrane formalno su podređene regionalnim zapovjedništvima, dok jurišne postrojbe odgovaraju izravno vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga Ukrajine, generalu Oleksandr Sirski. Upravo taj paralelni sustav zapovijedanja, upozoravaju izvori bliski vojsci, dodatno otežava suradnju na terenu.
Vojna pravobraniteljica Ukrajine, Olha Rešetilova, potvrdila je da u Zaporižji postoje ozbiljni problemi u odnosima između pojedinih postrojbi. Naglasila je da se slučaj istražuje te da su glavni uzroci loša komunikacija zapovijedi i nedostatak koordinacije među jedinicama.
Jedinice bez rotacije i iscrpljeni vojnici
Prema procjenama pro-ukrajinskih analitičkih skupina, neke su postrojbe mjesecima držale iste položaje, uz iznimno velike gubitke, bez mogućnosti rotacije, odmora ili reorganizacije. U takvim uvjetima obrana je postajala sve teža, osobito nakon što su ruske snage pojačale intenzitet napada.
Unutarnje napetosti dodatno su eskalirale u trenutku kada je započelo povlačenje s pojedinih položaja u zapadnom dijelu Zaporiške oblasti.
Incident kod Male Tokmačke
Prema dostupnim podacima, krajem prosinca 17. armijski korpus naredio je 108. brigadi teritorijalne obrane, koja je držala položaje u okolici Male Tokmačke, da formira novu borbenu skupinu pod zapovjedništvom 225. jurišne pukovnije. Ta je zapovijed naišla na snažan otpor časničkog i dočasničkog kadra 108. brigade, uz obrazloženje da njihovi vojnici nisu obučeni ni opremljeni za ofenzivne zadaće.
Kako pripreme za prebacivanje nisu provedene, dio zapovjedništva jurišne pukovnije odlučio je, prema navodima iz više izvora, situaciju riješiti silom. Dana 5. siječnja maskirani pripadnici jurišnih postrojbi navodno su prijetnjama prisilno odveli dio teritorijalaca s njihovih položaja i prebacili ih kamionima.
Zapovjednik 225. jurišne pukovnije Oleh Širjajev odbacio je takve optužbe, tvrdeći da nije bilo prijetnji ni prisilnog odvođenja vojnika.
Povratak dijela vojnika, slučaj i dalje otvoren
Nekoliko dana nakon incidenta dio prebačenih vojnika vratio se u svoju matičnu brigadu. Ipak, od 10. siječnja dvadesetak pripadnika teritorijalne obrane ostalo je pod zapovjedništvom 225. jurišne pukovnije, gdje, prema dostupnim informacijama, prolaze dodatnu obuku.
Slučaj dodatno naglašava duboke izazove s kojima se ukrajinske snage suočavaju na južnom bojištu, osobito u uvjetima stalnog pritiska i nedostatka jasne koordinacije između različitih grana vojske.