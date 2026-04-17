Priče iz dubokog svemira: Astronauti otkrili što su sve doživjeli na putu prema Mjesecu

Posada koju čine Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen provela je deset dana na putovanju oko Mjeseca

Četvero astronauta s misije Artemis II prvi put je nakon povratka na Zemlju javno govorilo opisujući iskustvo koje im je bilo istodobno tehnički zahtjevno i emocionalno intenzivno.

Posada koju čine Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen provela je deset dana na putovanju oko Mjeseca, čime su postali prvi ljudi koji su otišli tako daleko u svemir još od programa Apollo iz 1970-ih. Tijekom misije oborili su i rekord udaljenosti koji je postavila misija Apollo 13. Astronauti su istaknuli da su ih iznenadili globalni odjek misije i snažna reakcija javnosti. Prema njihovim riječima, cilj nije bio samo ispuniti tehničke zadatke, već i stvoriti osjećaj zajedništva na globalnoj razini. Taj aspekt, kako su naglasili, bio je jednako važan kao i sami znanstveni ciljevi misije, piše CNN.

Povratak na Zemlju bio je jedan od najrizičnijih dijelova cijelog putovanja. Ulazak kapsule Orion u atmosferu odvijao se pri trideset puta većim brzinama od brzine zvuka, uz temperature koje su dosezale oko 2700 Celzijevih stupnjeva. Tijekom tog procesa dolazi do stvaranja plazme oko letjelice, što uzrokuje višeminutni prekid komunikacije. Astronaut Glover opisao je taj osjećaj kao kratkotrajni slobodni pad, usporediv s padom unatrag s nebodera, a otvaranje padobrana donijelo je nagli prijelaz iz kaotičnog u stabilno stanje. Posebna pažnja bila je usmjerena na toplinski štit letjelice, a on koristi ablacijski materijal za raspršivanje topline. Posada je tijekom ulaska primijetila moguće gubitke materijala, fenomen koji je već zabilježen u prethodnoj misiji. Iako to nije ugrozilo sigurnost, dodatne analize tek trebaju potvrditi ponašanje sustava u stvarnim uvjetima.

Osim fizičkih izazova, astronauti su otvoreno govorili o psihološkom aspektu misije. Promatranje Zemlje kako se postupno udaljava, uz spoznaju o sve većoj udaljenosti, pojačava osjećaj odgovornosti i potencijalne napetosti. Unatoč tome, zahvaljujući pripremama i podršci stručnjaka za mentalno zdravlje, posada je uspješno upravljala tim pritiscima. Tijekom sedmosatnog preleta oko Mjeseca snimljene su i brojne fotografije, uključujući rijetke prikaze njegove udaljene strane. Te slike imaju znanstvenu vrijednost, ali su istovremeno izazvale snažan interes javnosti, naglašavajući značenje misije.

