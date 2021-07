Približava li se vaše računalo opasno visokoj radnoj temperaturi? Ovako ćete prepoznati pregrijavanje

Pretjerano visoke temperature mogu naškoditi vašem računalu i skratiti mu radni vijek. Stoga je dobro znati kad se približavate razinama temperature koje treba izbjegavati

Kako PC stvara toplinu?

Toplina je prirodna nuspojava korištenja električne energije. Sve što koristi energiju kako bi pokrenulo aktivnost - bilo to računalo, automobilski motor ili naša tijela - za posljedicu ima prijenos topline.

U vašem računalu najveći izvori topline obično su procesor i grafička kartica, koji se zagrijavaju pri radu dok se struja kreće po sklopovima i nailazi na otpor.

Količina potrebne električne energije ovisi o tome što treba obaviti. Što je zadaća zahtjevnija to više struje treba. Što ih više obavljate odjednom, to je problem veći.

Kako prepoznati znakove pregrijavanja PC-ja?

Ako je sve u redu i kako treba biti, vaše se računalo neće zagrijati do razine na kojoj bi to moglo početi ometati svakodnevno korištenje. No, kako ćete znati da nešto nije u redu?

Jedan od većih znakova je usporavanje i/ili 'smrzavanje' računala, naročito ako postane učestalo ili ako više ne možete obaviti ni najosnovnije zadaće.

Računala imaju sigurnosni sustav koji gasi pregrijane komponente kako bi se izbjegla trajna oštećenja. U nekim situacijama zbog toga će cijeli sustav biti ugašen i neće se ponovno pokrenuti sve dok se ne rashladi u dovoljnoj mjeri.

Također, ventilatori zaduženi za hlađenje mogu postati bučniji nego inače jer rade intenzivnije kako bi rashladili matičnu ploču i procesore tako što izbacuju vrući zrak niz odvod topline i izvan kućišta.

Pregrijava li se računalo ili samo zagrijano?

Normalno je čuti ventilatore kako rade, pogotovo ako izlažete procesor, grafičku karticu, čvrsti disk i druge komponente većim naporima.

U računalima s operativnim sustavom Windows možete provjeriti što najviše opterećuje vaš procesor ako otvorite Resource Monitor. Tu ćete aplikaciju naći ako ukucate resource monitor u tražilicu uz izbornik Start.

Znak za uzbunu može biti ako su ventilatori stalno bučni, ali i ako ih odjednom više ne čujete. Naime, kvar na ventilatoru može biti jedan od razloga zašto se vaše računalo počinje pregrijavati.