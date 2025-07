Svi sad komentiraju izgled Nicole Kidman u Parizu

Nicole Kidman , i da se trudi, ne može proći nezamijećeno, stoga ne čudi to da je njezin look u Parizu izazvao brojne komentare.

Nova linija Demne Gvasalije kretala se od referenci na stari Hollywood i aluzija na la bourgeoisie, pa do reinterpretacija moćnih poslovnih stajlinga. Upravo je tu estetiku prihvatila i sama glumica te je došla na mjesto događaja odjevena u jednostavno crno odijelo bez ičega ispod. Jason Bolden kombinirao je njezin oversized sako s minimalističkim hlačama i stegnuo ih elegantnim kožnim remenom, a Nicole je upotpunila ovaj chic izgled crnim sunčanim naočalama i sjajnim lakiranim cipelama sa špicastim vrhom.

Kosu je nosila ravno isfeniranu dok joj je make up bio nenametljiv.

Ovaj elegantni look u crnom izazvao je uglavnom pozitivne komentare, no mnogima je upalo u oči i vidno 'svježije' glumičino lice. Odmah su krenula nagađanja da je najvjerojatnije posjetila estetskog kirurga, o čemu je i prije bilo šuškanja, no ona se o tome nikad nije izjasnila.

Glumičin naporan rad, budući da je u kratkom razdoblju imala bezbroj filmskih i TV angažmana, doista se isplatio, pa je ove godine primila nagradu za međunarodnu zvijezdu na Palm Springs International Film Festival za svoju ulogu u filmu 'Babygirl'.