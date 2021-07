Zaslon računala s Windowsima se ne isključuje? Evo pet savjeta kako riješiti problem

Automatsko isključivanje zaslona na računalu zgodna je i praktična značajka, ali može izazvati probleme ako ne radi kako treba. Pokazat ćemo vam kako možete provjeriti što nije u redu

Zaslon uređaja s operativnim sustavom Windows 10 isključit će se sam nakon određenog vremena kako biste mogli predahnuti bez isključivanja računala, ali i kako netko nepozvan ne bi vidio čime se bavite. Pritom će također uštedjeti i nešto električne energije.

Ali, što ako zaslon ostane uključen i po isteku vremena kojeg ste odredili za isključivanje? Moguće je kako imate problema s postavkama. Evo pregleda savjeta što učiniti u tom slučaju.

1. Provjerite postavke za uključivanje i isključivanje te način rada Sleep

Kliknite Start pa Settings i zatim System.

U izborniku na lijevoj strani odaberite Power & sleep.

Provjerite što piše pod Screen.

Ako je svugdje aktivna postavka Never, promijenite ju.

Nakon što ste ovo obavili ponovite postupak za postavke za Sleep. Kako biste izbjegli moguće probleme provjerite jesu li postavke On battery power, PC goes to sleep i When plugged in PC goes to sleep after postavljene možda na Never.