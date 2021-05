Najčešće zablude o prijenosnim računalima: Kako puniti bateriju i umara li se laptop s vremenom?

Od baterija koje zaboravljaju svoj kapacitet do računala koja prestaju raditi zbog starosti, pobrojali smo nekoliko najčešćih netočnih uvjerenja vezanih uz prijenosna računala

'web and activity'

Potpuno pražnjenje laptopa pomaže dugovječnosti baterije

Neki stariji korisnici prijenosnih računala smatraju da baterije koje se napajaju imaju 'sjećanje' te se mogu napuniti samo do 'zapamćene' razine. Ako ih napunite prije nego što ih istrošite do nule, neće se više moći puniti do sto posto kapaciteta.

Ovaj mit usko je vezan uz starije tehnologije, odnosno eru Ni-MH ćelija koje su patile od gore spomenutog memory efekta. Nove baterije temeljene na litij-ionskim ili litij-ion polimerskim ćelijama nemaju takav efekt i mogu se puniti kad god zatreba, s time da će im, kao i svim modernim baterijama, zdravlje postupno padati. Ovo što znači da baterija stara tri ili četiri godine neće imati kapacitet kao ona u novom laptopu.

Kako puniti nove generacije baterija? Stručnjaci predlažu da kapacitet baterije držite između 20 i 80 posto te da, ako je to moguće, ne ostavljate bateriju potpuno praznom.