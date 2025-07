Ima li života na Veneri? Mogli bismo saznati uskoro

S obzirom na gustu, toksičnu atmosferu Venere, užarene površinske temperature i ogroman tlak, teško je zamisliti prisutnost bili čega živog na površini. No istraživači smatraju da bi mikroorganizmi koji na Zemlji opstaju i u ekstremnim uvjetima mogli preživjeti u Venerinim oblacima i proizvoditi te plinove.

Svemirska misija sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu ima cilj jednom zauvijek razriješiti pitanje postoji li život na Veneri. Planiraju poslati sondu koja će tražiti mikrobe, i to ne na površini, već u oblacima.

Misteriozni spojevi

Misija, nazvana Venus Explorer for Reduced Vapours in the Environment (VERVE), planira poslati sondu veličine CubeSata unutar veće misije Europske svemirske agencije nazvane EnVision, čiji je cilj proučavanje površine i unutrašnjosti Venere, te čije je lansiranje predviđeno za 2031. godinu. Po dolasku, VERVE će se odvojiti i samostalno obaviti istraživanje atmosfere.

Fosfin je u Venerinim oblacima prvi put otkriven 2020. godine, no otkriće je izazvalo kontroverze jer ga kasnija istraživanja nisu uspjela potvrditi. Kasniji projekt JCMT-Venus, koji je koristio teleskop James Clerk Maxwell na Havajima za proučavanje molekularnog sastava Venerine atmosfere, ponudio je moguće objašnjenje. Znanstvenici su ustanovili da se tragovi fosfina mogu otkriti samo noću, jer ga sunčeva svjetlost uništava. Također su primijetili da se količina fosfina u atmosferi Venere mijenja s vremenom.

Prošle je godine na istom skupu prijavljeno i otkriće amonijaka u Venerinoj atmosferi.

Iako površinske temperature na Veneri dosežu oko 450 stupnjeva Celzija, na visini od oko 50 kilometara uvjeti postaju znatno blaži, s temperaturama između 30 i 70 stupnjeva Celzija. Istraživači smatraju da bi u takvim uvjetima mogle preživjeti ekstremofilne bakterije kakve nalazimo u hidrotermalnim otvorima i oceanskim dubinama na Zemlji.