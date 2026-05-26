Od čipsa do biznisa koji vrijedi milijarde: Zašto svijet još uvijek luduje za Pokemonima

Priča o Pokemonima, nevjerojatnom globalnom fenomenu, inspirirana je snackom i sličicama, a i danas zarađuje milijarde

Mnogo prije nego što su Pokemon karte postale globalna opsesija, japanske prehrambene kompanije već su znale koliko kombinacija grickalica i kolekcionarskih dodataka može biti moćna kombinacija.

Godine 1973. japanski proizvođač hrane Calbee počeo je u pakiranja čipsa ubacivati besplatne kolekcionarske kartice s bejzbolašima i taj je potez pratio trend koji je već bio prisutan u duhanskoj industriji u Japanu i inozemstvu, a bejzbol, nacionalni sport zemlje, bio je logičan izbor za privlačenje kupaca. Četiri godine kasnije konkurentski Lotte lansirao je čokoladni snack s Bikkuriman naljepnicama. Tada su njihovi 'Surprise man' stikeri brzo prerasli promotivni dodatak i stvorili svoj fantastični svijet koji je kasnije završio i u animeu i mangi.

Oba su brenda praktički postavila obrazac koji će se kasnije pokazati iznimno moćnim: dječji kolekcionarski predmeti mogu postati predmet želje, natjecanja i, s vremenom, nostalgije. Bikkuriman postoji i danas, a rijetke naljepnice iz osamdesetih iznimno su tražene među kolekcionarima te postižu cijene od tisuće dolara. U takvom je okruženju odrastao Satoshi Tajiri. Kad je prvi Bikkuriman stigao na tržište, imao je oko 12 godina, a kasnije će upravo on stvoriti jedan od najuspješnijih kolekcionarskih fenomena na svijetu: Pokemone. Inspiraciju je pronašao u svom djetinjstvu – hvatanju kukaca i razmjeni s prijateljima – te je kreirao igru za Game Boy u kojoj igrači skupljaju i razmjenjuju čudovišta, a nakon sedam godina razvoja, 1996., izašao je Pocket Monsters Red and Green te je iste godine lansirana i kartaška igra.

Već 1997. godine Pokemoni su kao anime stigli na televiziju, a Pikachu, u početku tek jedan od 151 stvorenja, postao je zaštitno lice franšize. Za razliku od Bikkurimana, Pokemoni su od početka građeni i za međunarodno tržište. Kad je igra došla na englesko govorno područje 1998. godine, likovi su dobili prilagođena imena: Satoshi je postao Ash, a Nyarth Meowth. Time je nastao globalni jezik Pokemona sa svim njihovim imenima, tipovima i Pokedex brojevima, a prvo svjetsko prvenstvo Pokemon Trading Card Game održano je 2004. godine u SAD-u.

Era proširene stvarnosti No franšiza je najveći zamah dobila desetljeće kasnije aplikacijom Pokemon GO, a nju je 2016. godine razvio Niantic u suradnji s Nintendom i The Pokemon Companyjem. Proširena stvarnost pretvorila je parkove, trgovačke ulice i kvartove u mjesta za lov te su neki igrači putovali i u druge države da bi uhvatili regionalno dostupne Pokemone, poput Kangaskhana u Australiji. Više od 500 milijuna preuzimanja te aplikacije probudilo je interes za stare karte, a taj je val pojačan onom iz 2024. godine, Pokemon TCG Pocket, jer je tradicionalnu kartašku igru prebacila na mobilne uređaje. Neočekivani katalizator bila je i pandemija. Tijekom lockdowna mnogi su ponovno otvorili stare albume i pronašli karte iz djetinjstva koje su u međuvremenu dobile veliku tržišnu vrijednost. Među najtraženijima je, dakako, Pikachu Illustrator iz 1998. godine, podijeljena pobjednicima ilustratorskog natječaja. Poznato je svega 39 takvih primjeraka, a kolekcionari ih nazivaju svetim gralom Pokemon karata.