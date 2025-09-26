u deset godina

Globalna potražnja za robotima u tvornicama udvostručena - evo kakvo je stanje u Europi

Bi. S. / Hina

26.09.2025 u 17:51

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Robotera / Autor: Robotera
Tvornice širom svijeta instalirale su i u 2024. više od 500 tisuća robota, izvijestio je Međunarodni savez za robotiku (IFR), istaknuvši da je potražnja industrije u proteklih 10 godina udvostručena

U 2024. instalirano je ukupno 542.000 robota, otprilike kao i u 2023., pokazalo je IFR-ovo izvješće Svjetska robotika 2025.

U usporedbi s 2014. godini njihov je broj više nego udvostručen.

Rekordna godina bila je 2022. godina kada su instalirane 553 tisuće novih robota.

Daleko najveći udio u novim instalacijama bilježila je lani Azija, od 74 posto, u usporedbi sa 16 posto u Europi i devet posto u Sjevernoj i Južnoj Americi.

'Nova statistika o svjetskoj robotici pokazuje da je u 2024. zabilježen drugi najveći godišnji broj instalacija industrijskih robota u povijesti, samo dva posto niži od rekordne brojke dvije godine ranije', rekao je predsjednik IFR-a Takayuki Ito.

'Prijelaz mnogih industrija u digitalno i doba automatizacije obilježen je golemim rastom potražnje. Lani je u industriji širom svijeta u operativnoj upotrebi bilo 4,664 milijuna robota, za devet posto više nego u godini ranije', dodao je Ito.

Kina je u 2024. godine bila daleko najveće svjetsko tržište, s udjelom u globalnim instalacijama od 54 posto. Najnoviji podaci pokazuju da je u Kini lani instalirano rekordnih 295.000 industrijskih robota, sedam posto više nego u 2023. Podaci pokazuju i da su kineski proizvođači lani prvi puta na matičnom tržištu prodali više robota nego strani dobavljači, utvrdio je IFR.

Pad u Europi

Instalacije industrijskih robota u Europi pale su pak lani za osam posto, na 85.000, a četiri petine novih robota instalirano je u Europskoj uniji.

Potražnja za robotima u Europi imala je koristi od trenda preseljenja proizvodnje bliže matičnim zemljama, primjećuju u IFR-u, dodajući da je prosječna godišnja stopa rasta od 2019. do 2024. iznosila je tri posto.

Njemačka je najveće tržište robota u Europi i peto najveće u svijetu. Lani su u njemačkim tvornicama instalirana 26.982 robota, za pet posto manje nego godinu ranije, ali najveće europsko gospodarstvo i dalje drži 32 posto tržišnog udjela u ukupnom godišnjem broju u Europi.

Broj instalacija smanjen je i u Italiji, drugom najvećem europskom tržištu, i to za 16 posto, na 8.783.

Španjolska je sada na trećem mjestu, s 5.100 instaliranih novih robota, zahvaljujući snažnoj potražnji u automobilskoj industriji. Francuska je pala na četvrto mjesto, s 4.900 instalacija, za 24 posto manje nego u 2023.

U Sjedinjenim Državama instalacije su pale za devet posto, na 34.200, pokazuje izvješće. Autori izvješća napominju da najveće svjetsko gospodarstvo većinu robota uvozi iz Japana i Europe i ima malo domaćih dobavljača, ali zato ima puno kompanija koje integriraju robotske sustave za primjenu u industriji.

IFR u izgledima za industriju robotike ističe kako ona nije imuna na globalne makroekonomske uvjete, ali da nema naznaka da bi se dugoročni uzlazni trend na svjetskoj razini u skorijoj budućnosti mogao približiti kraju.

Trendovi se znatno razlikuju od regije do regije, ali globalni je opći trend po njima i dalje pozitivan.

U ovoj godini tvornice bi po njihovim izračunima trebale instalirati 575 tisuća novih robota, a do 2028. brojka bi trebala premašiti 700 tisuća.

