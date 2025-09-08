Prva dama SAD-a: 'AI mora biti pod budnim nadzorom u ranoj fazi razvoja'

Podsjetimo, u četvrtak navečer u Bijeloj kući održan je skup na kojem su sudjelovali vodeći ljudi iz tehnološkog sektora, među njima izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman i šef Mete Mark Zuckerberg. >>Više pročitajte OVDJE<<

Dok je događaj bio usmjeren na promociju predsjedničke AI inicijative, upravo je prva dama istaknula obrazovni aspekt i predstavila osnivanje radne skupine za umjetnu inteligenciju i obrazovanje djece. 'Roboti su već ovdje', rekla je. Predsjednik Donald Trump još je u travnju potpisao izvršnu uredbu kojom se promiče pismenost i znanje o umjetnoj inteligenciji među mladima.

Melania Trump u svom je govoru upozorila na moguće posljedice AI-ja – od gubitka radnih mjesta za mlade do prijetnji mentalnom zdravlju. Na dan događaja američka Federalna trgovinska komisija (FTC) objavila je da istražuje utjecaj chatbotova na mentalno zdravlje djece. 'Moramo odgovorno upravljati razvojem umjetne inteligencije. U ovoj ranoj fazi ona mora biti pod budnim nadzorom', rekla je prva dama.