Prva dama SAD-a: 'AI mora biti pod budnim nadzorom u ranoj fazi razvoja'

Prva dama SAD-a Melania Trump poručila je da se razvojem umjetne inteligencije mora odgovorno upravljati te da u ovoj ranoj fazi tehnologija treba biti pod budnim nadzorom
Podsjetimo, u četvrtak navečer u Bijeloj kući održan je skup na kojem su sudjelovali vodeći ljudi iz tehnološkog sektora, među njima izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman i šef Mete Mark Zuckerberg. >>Više pročitajte OVDJE<<
Dok je događaj bio usmjeren na promociju predsjedničke AI inicijative, upravo je prva dama istaknula obrazovni aspekt i predstavila osnivanje radne skupine za umjetnu inteligenciju i obrazovanje djece. 'Roboti su već ovdje', rekla je. Predsjednik Donald Trump još je u travnju potpisao izvršnu uredbu kojom se promiče pismenost i znanje o umjetnoj inteligenciji među mladima.
Melania Trump u svom je govoru upozorila na moguće posljedice AI-ja – od gubitka radnih mjesta za mlade do prijetnji mentalnom zdravlju. Na dan događaja američka Federalna trgovinska komisija (FTC) objavila je da istražuje utjecaj chatbotova na mentalno zdravlje djece. 'Moramo odgovorno upravljati razvojem umjetne inteligencije. U ovoj ranoj fazi ona mora biti pod budnim nadzorom', rekla je prva dama.
Ipak, naglasila je i pozitivnu stranu: 'Umjetna inteligencija najveći je motor napretka u povijesti Sjedinjenih Država. Tehnološki čelnici njezin su govor dočekali pozitivno. 'Velika mi je čast biti ovdje', izjavio je Sundar Pichai iz Googlea. 'Zaista inspirirate mlade da koriste tehnologiju na izvanredne načine.'
U posljednje vrijeme Melania Trump intenzivno se posvećuje temi umjetne inteligencije. U kolovozu je pokrenula nacionalni natječaj kojim se potiče djecu od pet do šest godina da zajednički koriste AI alate za rješavanje problema u svojim zajednicama. 'Kao netko tko je stvorio audio knjigu temeljenu na umjetnoj inteligenciji i zagovarao online sigurnost kroz zakon Take It Down, iz prve sam ruke vidjela potencijal ove tehnologije. Sada baklju inovacija predajem vama', rekla je u video obraćanju prilikom najave natječaja.
Prva dama također je lobirala u Kongresu za donošenje zakona kojim se uvode kazne za online seksualno iskorištavanje, uključujući slučajeve korištenja AI generiranih slika. Predsjednik Trump potpisao je zakon Take It Down u svibnju, a prva dama ga je simbolično potpisala zajedno s njim.
Prema najavi Bijele kuće, natjecanja u sklopu AI izazova održat će se na proljeće, a pobjednici će biti proglašeni na posebnom događaju u Washingtonu.