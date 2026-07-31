Potpredsjednik Telegrama zasad neće dobiti državljanstvo BiH

To ipak ne znači da je zahtjev Perekopskog konačno odbijen. Ponovno se može naći pred Vijećem ministara na nekoj od budućih sjednica, no za njegov prijam u državljanstvo potrebna je suglasnost svih prisutnih članova Vijeća ministara. Zahtjev je u njegovo ime podnijela Privredna komora Republike Srpske, uz obrazloženje da bi njegov poslovni angažman mogao donijeti ekonomsku korist Bosni i Hercegovini.

Protiv su bili ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, ministar prometa i komunikacija Edin Forto, ministar obrane Zukan Helez te ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić. Nakon što su prije sjednice usuglasili stav da prijedlog neće podržati, točka je uklonjena s dnevnog reda.

Perekopski je u zahtjevu naveo da je od siječnja zaposlen kao lingvist u banjolučkoj tvrtki 'EVA Genesis' te da je 13. ožujka dobio dozvolu za privremeni boravak u BiH, koja vrijedi do veljače 2027. godine. Državljanstvo je zatražio u trenutku u kojem je, prema vlastitim tvrdnjama, započeo proces preuzimanja vlasništva nad tom tvrtkom. U dokumentaciji dostavljenoj uz zahtjev navodi se da bi nakon preuzimanja trebao uslijediti novi investicijski ciklus. Perekopski je poručio da će tvrtka 'investirati značajna sredstva u BiH' te postati važan dio domaćeg gospodarstva.

Međutim, javno dostupni podaci o njezinu dosadašnjem poslovanju vrlo su oskudni. 'EVA Genesis' osnovana je 18. ožujka 2025. godine u Banjoj Luci, a kao vlasnica je navedena ruska državljanka Ljudmila Budilova. Direktor tvrtke je Jevgenij Budilov, dok je njezina osnovna registrirana djelatnost posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode.

U zahtjevu Privredne komore Republike Srpske djelatnosti tvrtke opisane su šire te obuhvaćaju digitalni marketing i komunikacije, informacijske tehnologije i modnu industriju. Prema Klixu, tvrtka je osnovana s kapitalom od jedne konvertibilne marke, a nema javno dostupnih podataka koji bi upućivali na veće poslovne aktivnosti ili ulaganja.

Ljudmila Budilova u rujnu 2025. također dobila državljanstvo BiH na prijedlog Privredne komore Republike Srpske i uz najavu velikih ulaganja. Klix navodi da se najavljene investicije nakon toga nisu ostvarile te da je jedna konvertibilna marka osnivačkog kapitala ostala jedino poznato ulaganje u tvrtku.

Perekopski je ruski tehnološki poduzetnik, menadžer i investitor te dugogodišnji suradnik osnivača Telegrama Pavela Durova. Prije dolaska u Telegram bio je jedan od vodećih ljudi društvene mreže VKontakte, današnjeg VK-a, u vrijeme njezina snažnog rasta.

Potpredsjednik Telegrama postao je 2018. godine, a u kompaniji se bavio poslovnim i financijskim pitanjima. Bio je uključen i u razvoj blockchain projekta Telegram Open Network, poznatog kao TON, za koji je Telegram od ulagača prikupio oko 1,7 milijardi dolara. Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu poslije je zaustavila izdavanje digitalnih tokena, a Telegram je pristao vratiti više od 1,2 milijarde dolara ulagačima i platiti kaznu od 18,5 milijuna dolara.