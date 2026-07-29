Ruski poduzetnik blizak osnivaču Telegrama želi državljanstvo BiH

Perekopski je godinama bio jedan od vodećih ljudi ruske društvene mreže VKontakte , u kojoj je obnašao dužnost potpredsjednika i zamjenika glavnog direktora. Telegramu se pridružio 2018. godine kao potpredsjednik, a s Durovom se poznaje još od studentskih dana na Državnom sveučilištu u Sankt Peterburgu.

Zahtjev Perekopskog nalazi se n a dnevnom redu 117. sjednice Vijeća ministara BiH, zakazane za 30. srpnja u Sarajevu. Predlagač je Ministarstvo civilnih poslova BiH, no u objavljenim materijalima nisu navedeni detalji zahtjeva ni obrazloženje zbog kojeg bi ruski poduzetnik trebao dobiti bosanskohercegovačko državljanstvo.

Za razliku od Durova, Perekopski nije osnivač Telegrama, ali se smatra jednim od njegovih važnijih suradnika, osobito u poslovnim i investicijskim projektima kompanije. Ruska Federalna sigurnosna služba, FSB, u srijedu je optužila Durova za pomaganje terorističkim aktivnostima i za njim raspisala međunarodnu tjeralicu.

FSB tvrdi da Telegram nije uklonio kanale, razgovore i automatizirane račune koje su, prema navodima ruskih vlasti, ukrajinske obavještajne službe te terorističke i ekstremističke skupine koristile za pripremu i koordinaciju sabotaža, napada, ubojstava i kibernetičkih prijevara u Rusiji.

Telegram nije objavio službeno očitovanje o optužbama, ali je na svom profilu na društvenoj mreži X nakon objave tjeralice postavljena fotografija Durova s podignutim srednjim prstom. Rusija već dulje pokušava ograničiti korištenje Telegrama, premda ga ruske državne institucije, uključujući Kremlj i Ministarstvo obrane, i dalje svakodnevno koriste.

Perekopski zasad nije obuhvaćen postupkom koji je FSB pokrenuo protiv Durova.

Osim rada u VKontakteu i Telegramu, poznat je i po poslovima u financijskom i kripto sektoru. Suosnivač je Blackmoon Financial Gr upa, tvrtke koja je pokrenuta kao posrednik na tržištu nebankarskih kredita, te projekta Blackmoon Crypto, usmjerenog na ulaganja i financijske usluge temeljene na blockchainu.

Prema informacijama portala Klix.ba, inicijativu za dodjelu državljanstva pokrenula je Privredna komora Republike Srpske, koja se obratila Ministarstvu civilnih poslova BiH. Kao mogući razlog navodi se procjena da bi Perekopski svojim međunarodnim poslovnim vezama i iskustvom u financijskom sektoru mogao privući nova ulaganja u Republiku Srpsku.

Klix.ba navodi i da je Perekopski prošao sigurnosne provjere Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, čime su navodno ispunjeni uvjeti za nastavak postupka. Te informacije zasad nisu službeno potvrđene. Konačna odluka o njegovu zahtjevu trebala bi biti donesena na sjednici Vijeća ministara. Sama činjenica da je zahtjev uvršten na dnevni red ne znači da će Perekopskom državljanstvo biti i odobreno.