Jane Goodall svojedobno o 'modernim alfa mužjacima': 'Trumpa, Muska, Putina, Xija i Netanyahua lansirala bih u svemir'

U intervjuu koji je Netflix objavio nekoliko dana nakon njezine smrti, legendarna primatologinja Jane Goodall otkrila je što bi učinila s muškarcima koje je smatrala modernim 'alfa mužjacima'. Rekla je da bi ih poslala u svemir, i to s jednosmjernom kartom

Dobitnica brojnih priznanja i jedna od najpoznatijih znanstvenica 20. stoljeća, Goodall je tijekom života proučavala ponašanje čimpanzi i postala svjetski autoritet za njihove društvene obrasce, osobito za agresivne ispade dominantnih mužjaka, prenosi Guardian. U dokumentarcu 'Famous Last Words', snimljenom u ožujku i objavljenom nakon njezine smrti u 91. godini, Goodall povlači paralelu između ponašanja čimpanzi i nekih svjetskih vođa. 'Postoje ljudi koje ne volim. Voljela bih ih poslati na jednoj od Muskovih raketa na planet za koji je on siguran da će ga otkriti', rekla je u razgovoru s redateljem Bradom Falchukom. Kad ju je Falchuk upitao bi li među njima bio i Elon Musk, osnivač SpaceX-a i nekadašnji politički saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Goodall se prvo nasmijala pa odgovorila: 'O, apsolutno. On bi bio domaćin. Možete zamisliti tko bi još bio na tom svemirskom brodu: Trump i njegovi najvjerniji pristaše. Zatim bih dodala (ruskog predsjednika Vladimira) Putina, (kineskog predsjednika) Xija i svakako (izraelskog premijera Benjamina) Netanyahua i njegovu krajnje desnu vladu. Sve bih ih poslala zajedno.'

'Trump se ponaša poput mužjaka čimpanze u borbi za dominaciju' Goodall je više puta govorila kritički o političarima. Još 2022. godine izjavila je za MSNBC da Trump pokazuje 'isto ponašanje kao mužjak čimpanze koji se bori za prevlast – uspravljen, razmeće se, djeluje većim i agresivnijim nego što jest, samo da bi zastrašio suparnike'. U intervjuu za Netflix – koji otvara serijal razgovora sa značajnim osobama čiji će se posljednji intervjui emitirati tek nakon njihove smrti – Goodall je detaljnije objasnila svoje razmišljanje o 'alfa' osobnostima: 'Zanimljivo, postoje dvije vrste alfa mužjaka. Jedni vladaju silom i agresijom, ali ne traju dugo. Drugi koriste mozak; mladi mužjak izazvat će višerangiranog samo ako zna da ima saveznika, često brata. Takvi traju mnogo dulje.' Govoreći o 'politizaciji ponašanja', Goodall je povukla paralelu između ljudskih i životinjskih reakcija na percipiranu prijetnju. 'Kad čimpanze vide stranca iz susjedne zajednice, postaju uzbuđene, dlaka im se nakostriješi, a lica im izražavaju bijes i strah. Taj osjećaj prelazi s jedne životinje na drugu i odjednom cijela skupina postaje agresivna. To je zarazno', objasnila je. Na pitanje smatra li da se isto odnosi na ljude, odgovorila je: 'Vjerojatno ponekad da. Ali duboko vjerujem da je većina ljudi pristojna. Moja je najveća nada da ćemo odgojiti novu generaciju suosjećajnih građana. No imamo li dovoljno vremena? Ne znam. Ovo je zaista mračno razdoblje.'