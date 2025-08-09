POSADA 10

Letjelica SpaceX-a s četiri astronauta na putu prema Zemlji

B. S. / Hina

09.08.2025 u 13:41

SpaceX
SpaceX Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Letjelica SpaceX-a s četiri astronauta odvojila se od Međunarodne svemirske postaje (ISS) i nalazi se na putu natrag na Zemlju, kako je prikazano u petak u prijenosu uživo američke svemirske agencije NASA-e.

Kapsula Dragon odvojila se od svemirske ispostave u petak i trebala bi sletjeti uz obalu Kalifornije nakon 17-satnog putovanja u subotu u 15:33 h po GMT-u.

Svemirska letjelica prevozi Posadu 10, koju čine astronautinje NASA-e Anne McClain i Nichole Ayers, astronaut Japanske agencije za istraživanje svemira (JAXA) Takuya Onishi i kozmonaut Roscosmosa Kiril Peskov, koji su na ISS-u proveli nešto manje od pet mjeseci.

Ranije u kolovozu, astronauti NASA-e Zena Cardman i Michael Fincke, astronautkinja JAXA-e Kimiya Yui i ruski kozmonaut Oleg Platonov stigli su na svemirsku ispostavu kako bi zamijenili Posadu 10.

