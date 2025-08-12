Elon Musk optužuje Apple: Namještaju App Store u korist ChatGPT-a

Elon Musk je upravo otvorio novi front u svom dugotrajnom sukobu s velikim tehnološkim kompanijama, a ovoga puta mu je na meti Apple.

U ponedjeljak navečer izvršni direktor Tesle i SpaceX-a optužio je proizvođača iPhonea za kršenje antitrustovskih propisa, tvrdeći da pravila App Storea stavljaju njegov AI chatbot Grok, kojeg razvija tvrtka xAI, u nepovoljan položaj u odnosu na konkurente, posebno u odnosu na ChatGPT tvrtke OpenAI. 'Apple se ponaša na način koji onemogućuje bilo kojoj AI kompaniji osim OpenAI-ja da dođe na prvo mjesto u App Storeu, što je nedvojbeno kršenje propisa o sukobu interesa', napisao je Musk na platformi X (nekadašnji Twitter). 'xAI će odmah poduzeti pravne korake.'

Musk nije iznio detalje pravne strategije niti potvrdio je li tužba već pokrenuta, ali je svoju javnu ofenzivu započeo ranije iste večeri, iznoseći pitanja i optužbe izravno na društvenim mrežama. 'Hej @Apple App Store, zašto odbijate staviti bilo 𝕏 ili Grok u svoju sekciju ‘Must Have’ kad je 𝕏 broj 1 aplikacija za vijesti na svijetu, a Grok je peta aplikacija po popularnosti uopće? Igrate li političke igre? Što se događa? Ljude zanima odgovor', poručio je Musk u još jednom objavljenom postu.

Provjera portala Gizmodo pokazala je da je ChatGPT trenutačno prva besplatna aplikacija na američkom iOS App Storeu i jedini AI chatbot uvršten u Appleovu sekciju 'Must-Have Apps'. Musk to vidi kao dokaz pristranosti, posebno zbog Appleovih bliskih veza s OpenAI-jem. 'Zašto je ChatGPT doslovno na svakoj listi na kojoj imate uredničku kontrolu?' upitao je u još jednoj objavi.

Apple i OpenAI u lipnju 2024. objavili su partnerstvo kojim se ChatGPT integrira u iPhone, iPad i Mac putem Siri i alata za pisanje na razini cijelog sustava, čime je chatbot dobio neviđenu vidljivost i izravan pristup stotinama milijuna korisnika Appleovih uređaja.