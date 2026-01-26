Holivudska elita na nogama: 800 umjetnika potpisalo otvoreno pismo

U pismu se od tehnoloških kompanija zahtijeva da uspostave etična partnerstva s autorima umjesto da, kako navode, neovlašteno koriste njihova djela. Umjetnici tvrde da se njihovi radovi koriste bez pristanka i bez poštivanja zakona o autorskim pravima .

Oko 800 umjetnika potpisalo je otvoreno pismo u kojem optužuju tehnološke tvrtke za krađu autorskih djela radi treniranja modela umjetne inteligencije . Među potpisnicima pisma, koje je objavila kampanja Human Artistry Campaign u sklopu inicijative 'Stealing Isn’t Innovation', nalaze se pisci, glazbenici i glumci, uključujući Scarlett Johansson, Cate Blanchett, bend R.E.M. te autora serije 'Breaking Bad', Vincea Gilligana.

AI tvrtke trenutačno se suočavaju s brojnim tužbama zbog navodnog kršenja autorskih prava. U Sjedinjenim Državama vodi se oko 60 sudskih postupaka u kojima autori i nositelji prava tuže kompanije zbog neovlaštenog korištenja sadržaja za treniranje AI modela, a slični slučajevi vode se i u Europi. Ishodi tih sporova zasad su različiti.

'Američka kreativna zajednica predmet je divljenja u cijelom svijetu te stvara radna mjesta, gospodarski rast i izvoz', stoji u pismu. 'No umjesto da poštuju i štite ovu vrijednu imovinu, neke od najvećih tehnoloških kompanija, često uz potporu privatnog kapitala, koriste radove američkih autora za izgradnju AI platformi bez dopuštenja i bez obzira na zakon o autorskim pravima.'

Modeli umjetne inteligencije treniraju se unosom ogromnih količina podataka, uključujući tekstove, slike, glazbu i videozapise, iz kojih sustavi uče obrasce da bi generirali novi sadržaj. Velik dio tih materijala, tvrde umjetnici, prikuplja se s interneta bez dozvole nositelja prava - od knjiga i novinskih članaka do fotografija, ilustracija i glazbe.

Tehnološke kompanije uglavnom tvrde da takva praksa spada pod načelo 'poštene upotrebe' (fair use), a autori smatraju da se radi o neovlaštenom kopiranju koje ugrožava njihovu egzistenciju i intelektualno vlasništvo.

Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se 2024. godine, kada je Scarlett Johansson javno kritizirala OpenAI zbog glasovne značajke koja je, prema njezinim tvrdnjama, zvučala vrlo slično njezinu glasu iz filma 'Her' iz 2013. godine. Njezini pravni zastupnici poslali su OpenAI-u službene dopise, nakon čega je tvrtka privremeno povukla glas nazvan Sky.

Otvoreno pismo pojačava pritisak na zakonodavce i tehnološke kompanije da jasnije reguliraju odnos između umjetne inteligencije i autorskih prava te osiguraju zaštitu kreativnih profesionalaca u digitalnom dobu, zaključuje Euronews.