'Pokemoni s puškama' izazvali kaos: Fanovi oduševljeni, Nintendo prijeti tužbom?

The Last of Us Part Two prodan je u četiri milijuna primjeraka u tri dana. Palworld se prodao brže od najbrže prodavane PlayStation ekskluzive svih vremena - uspjeh je astronomski. To samo pokazuje da je ovaj žanr iznimno popularan. Tim rečeno, Palworld se nije susreo sa univerzalnim pohvalama. Na vrhu listi prigovora nalaze se one oko dizajna likova koji sumnjivo podsjeća na Pokemone.

Recenzenti i obožavatelji također su istaknuli da Palworld igra hrpu mehanika posuđuje od igara za preživljavanje kao što su Rust i Ark: Survival.