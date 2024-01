Top 10: Probrali smo najiščekivanije videoigre u 2024.

Od nastavka jedne od najboljih akcijskih igara na svijetu do gusarske igre koju čekamo preko sedam godina, ovo su naslovi na koje se definitivno isplati baciti pogled u 2024.

Premda je prošla godina predstavljala jednu od najboljih za gejming, ne postoji razlog zbog kojeg se ne treba veseliti igrama koje nas čekaju u 2024. Prognoze za gejming u ovoj godini zbog masivnih otkaza u IT industriji lošije su nego lani, no ona i dalje donosi niz vrlo, vrlo zanimljivih naslova.

Što se same igre tiče, Tekken 8 izgleda kao još jedan od Bandai Namcovih ispoliranih borilačkih naslova s nužnim slojem svježe boje i boljom optimizacijom za nove konzole i PC-je. Još jedan razlog toga što je igra zabavna njezina je pristupačnost uparena sa zbilja ogromnom listom bizarnih boraca. Tekken 8 dolazi na PS5, Xbox Series X i S te PC .

Sudeći prema sve većim glasinama, 2024. će biti godina u kojoj ćemo dobiti novi Nintendo Switch. Kako god se bude zvala ta konzola, navodno bi trebala doći krajem godine, no to ne znači da Nintendo prestaje s izradom igara za aktualnu platformu. Princess Peach Showtime kao glavni lik ističe Marijevu izabranicu srca, a ona tijekom igre uskače u razne uloge da bi spasila svijet. Detektivka Peach? Peach mačevalica? Samo je nebo granica. Princess Peach Showtime zaigrat ćemo na Switchu .

Star Wars Outlaws

Izlazi: ne zna se točno

Ubisoft, kompanija koja stoji iza Assassin’s Creeda i Far Crya, napravit će otvoreni svijet za akcijsku avanturu smještenu u svijet Star Warsa pod imenom Star Wars Outlaws. Riječ je o naslovu koji prati utaban dizajn šuljanja i pucnjave iz trećeg lica, ali dovlači i hrpu originalnih likova i zanimljivih okruženja. Disney je u nekom trenu objavio da će izaći krajem 2024., no Ubisoft je tu objavu vrlo brzo izbrisao. Koja je sudbina nove Ubisoftove igre, nitko ne zna - no nadamo se da ćemo je vidjeti prije kraja godine. Star Wars Outlaws dolazi na PlayStation 5, Xbox Series X i S te PC.

Marvel’s Wolverine