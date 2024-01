Vraća se Prince of Persia, prvi nastavak serijala lokaliziran na farsi

Prvi nastavak franšize Prince of Persia je nakon 14 godina konačno izašao. The Last Crown, Ubisoftova nova metroidvanija ujedno je i prvi predstavnik dugovječne franšize koji je u cijelosti ozvučen na farsiju.

Prince of Persia se oduvijek oslanjao na perzijsku mitologiju i iransku kulturu, no do danas je uvijek bio primarno lokaliziran na engleski jezik, piše BBC. Proizvođač naglašava da je s novim naglaskom odlučio prikazati poštovanje Perziji i Iranu. Igra je prva u seriji koju je napravio Ubisoft Montpellier, podružnica Ubisofta koji razvija Assassin's Creed.