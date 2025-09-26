Počinje Rikon, najveća hrvatska konvencija fantastike, pop kulture i igranja

Od 26. do 28. rujna na programu 28. Rikona su cosplay natjecanje, K-pop plesno natjecanje, gaming turniri, kreativne radionice, strip, film, kvizovi te znanstveno-popularna predavanja i drugo. Izlagači će se predstaviti na najviše štandova među svim dosadašnjim izdanjima festivala, njih 60, a najavljeno je sudjelovanje atraktivnih međunarodnih gostiju.

Organizator manifestacije, Udruga 3. Zmaj slavi 20 godina postojanja. 'Zbilja se iz godine u godinu trudimo publici donositi relevantan program, čime smo zadnjih godina Rikon postavile na kartu europskih destinacija. Popularni nizozemski pisac Thomas Olde Heuvelt bio nam je prvi međunarodni pisac i otvorio vrata za sva buduća međunarodna gostovanja. Prije dvije godine, na konvenciju smo dovezli i kultni oldtimerl De Lorean, svima poznat iz filmske franšize Povratak u budućnost. Cijelu jednu godinu posvetili smo Star Wars temi uoči izlaska novih filmova pa smo imali rekordan broj cosplayera, a prošle godine nam je došao i Doug Cockle, poznatiji kao glas Geralta iz popularne igre The Witcher!' navode Marta Glažar i Valentina Mišković Yoe u ime organizatora u najavi festivala.

'Ove godine nastavljamo u tom tonu, dovodimo zanimljiva međunarodna imena koja našoj publici donose originalan sadržaj kojeg se ne može naći na drugim festivalima. Počasni gost Shaune Harrison, legenda je filmske šminke, a mladima na Rikonu otkrit će tajne zanata i razgovarati o ulasku u industriju filma za sve kreativce, cosplayere ili make up umjetnike', ističu Glažar i Mišković.

Znanstveni počasni gost programa je Ante Radonić, popularizator astronomije, a uz njega ove godine sudjeluju i znanstvenici riječkog sveučilišta: Dijana Dominis Prester, Rajka Jurdana Šepić, Marina Manganaro te antropologinja Sarah Czerny. Na programu su teme poput astronomije i astrofizike, mitologije, umjetne inteligencije, magije i znanosti, fizike u mitovima starih Slavena.

U okviru festivala priređuje se dodjela književnih nagrada Artefakt za najbolja domaća književna postignuća u žanru fantastike, znanstvene fantastike i horora, a ove godine nagrađeni su Danijel Bogdanović za kratku priču 'Šiškanomikon', Tanja Radman za 'Vezove sudbina', Dario Šarec za roman 'Razdvajanje' te Morea Banićević za dječji roman 'Izgubljeni gospodin Kovač'.