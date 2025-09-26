U RIJECI

Počinje Rikon, najveća hrvatska konvencija fantastike, pop kulture i igranja

L. Š. / Hina

26.09.2025 u 11:54

Ilustracija / Rikon 2021. godine
Ilustracija / Rikon 2021. godine Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Bionic
Reading

Najveća hrvatska konvencija fantastike, pop kulture i igranja Rikon otvara se u petak u prostoru Exportdrva u Rijeci, očekuje se više do 5000 posjetitelja u tri dana s više od 80 programskih točaka

Od 26. do 28. rujna na programu 28. Rikona su cosplay natjecanje, K-pop plesno natjecanje, gaming turniri, kreativne radionice, strip, film, kvizovi te znanstveno-popularna predavanja i drugo. Izlagači će se predstaviti na najviše štandova među svim dosadašnjim izdanjima festivala, njih 60, a najavljeno je sudjelovanje atraktivnih međunarodnih gostiju.

vezane vijesti

Organizator manifestacije, Udruga 3. Zmaj slavi 20 godina postojanja. 'Zbilja se iz godine u godinu trudimo publici donositi relevantan program, čime smo zadnjih godina Rikon postavile na kartu europskih destinacija. Popularni nizozemski pisac Thomas Olde Heuvelt bio nam je prvi međunarodni pisac i otvorio vrata za sva buduća međunarodna gostovanja. Prije dvije godine, na konvenciju smo dovezli i kultni oldtimerl De Lorean, svima poznat iz filmske franšize Povratak u budućnost. Cijelu jednu godinu posvetili smo Star Wars temi uoči izlaska novih filmova pa smo imali rekordan broj cosplayera, a prošle godine nam je došao i Doug Cockle, poznatiji kao glas Geralta iz popularne igre The Witcher!' navode Marta Glažar i Valentina Mišković Yoe u ime organizatora u najavi festivala.

'Ove godine nastavljamo u tom tonu, dovodimo zanimljiva međunarodna imena koja našoj publici donose originalan sadržaj kojeg se ne može naći na drugim festivalima. Počasni gost Shaune Harrison, legenda je filmske šminke, a mladima na Rikonu otkrit će tajne zanata i razgovarati o ulasku u industriju filma za sve kreativce, cosplayere ili make up umjetnike', ističu Glažar i Mišković.

Znanstveni počasni gost programa je Ante Radonić, popularizator astronomije, a uz njega ove godine sudjeluju i znanstvenici riječkog sveučilišta: Dijana Dominis Prester, Rajka Jurdana Šepić, Marina Manganaro te antropologinja Sarah Czerny. Na programu su teme poput astronomije i astrofizike, mitologije, umjetne inteligencije, magije i znanosti, fizike u mitovima starih Slavena.

U okviru festivala priređuje se dodjela književnih nagrada Artefakt za najbolja domaća književna postignuća u žanru fantastike, znanstvene fantastike i horora, a ove godine nagrađeni su Danijel Bogdanović za kratku priču 'Šiškanomikon', Tanja Radman za 'Vezove sudbina', Dario Šarec za roman 'Razdvajanje' te Morea Banićević za dječji roman 'Izgubljeni gospodin Kovač'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVA ERA

NOVA ERA

Za pet godina čeka nas najspektakularnije rušenje u povijesti čovječanstva. NASA već ima zamjenu
BUDITE OPREZNI

BUDITE OPREZNI

Prodajete mobitel? Evo što bi bilo dobro napraviti prije predaje novom vlasniku
NOVA OTKRIĆA

NOVA OTKRIĆA

Astronomi uočili bijelog patuljka koji je progutao ledeni svijet nalik Plutonu

najpopularnije

Još vijesti