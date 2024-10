Otvara se najveća hrvatska konvencija 'Rikon', ove godine stiže poseban gost

Američki glasovni glumac Doug Cockle, osim uloge u megapopularnoj igri 'The Witcher' poljskog CD Project Red, proglašenom igrom desetljeća, dao je glas mnogim likovima u videoigrama, poput 'Baldur's Gate 3', 'Horizon Zero Dawn', 'Alan Wake II' ili 'The First Descendant'.

Karijeru je izgradio i u kazalištu te velikim hollywoodskim produkcijama poput HBO-ovog serijala 'Band of Brothers' i filma 'Reign of Fire' gdje je glumio s Christianom Baleom. Cockle gostuje u petak i subotu, a osim druženja s posjetiteljima, sudjelovat će na dva panel razgovora.

Uz panel razgovore, predavanja i kvizove o kultnim filmovima, igrama, popularnim serijama, korejskoj kulturi, program uključuje omiljenu točku publike, Cosplay natjecanje u maskiranju u likove iz igara i popularne kulture te jedino hrvatsko K-pop dance natjecanje i uvijek popularna boardgame zona, gaming turniri, kreativne radionice i program posvećen riječkim klubovima borilačkih vještina.

Teme panel razgovora su karijere u industriji zabave, stanje suvremenog znanstveno-fantastičnog žanra na filmu, kulturalne razlike između Hrvatske i istočne Azije te kaskaderi u filmskoj industriji.

Ivana Kunda će održati predavanje 'Pravni pogled na umjetnu inteligenciju', Marin Karuza će govoriti o mediju svjetlosti o njenoj važnosti za put informacija od izvora do naše percepcije, Dejan Durić o problemu globalnog zagrijavanja, Mateja Olujić i Josip Balić o radu malenog tima na ambicioznoj videoigri, a fizičarka Marina Manganaro predstavit će roditeljima vodič kako postati profesor Pokemona.