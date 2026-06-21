Pljuska Trumpu iz Njemačke: 'Bez Europe nema jednog od najvažnijih američkih projekata!'

'Njemačka i Europa osiguravaju ključne tehnologije za američke svemirske misije. Zato s punim pravom možemo reći da bez nas to nije moguće' , rekla je Bär u razgovoru za Politico na marginama tehnološke konferencije VivaTech u Parizu.

Njemačka ministrica za svemir Dorothee Bär izjavila je da Sjedinjene Države za svoje najambicioznije svemirske misije trebaju europske tehnologije te da je suradnja između dviju strana dublja nego što se često prikazuje u javnosti.

Ona kaže kako je odnos između Europe i SAD-a obilježen međusobnom ovisnošću, a najbolji primjer za to je program Artemis, kojim NASA planira vratiti ljude na Mjesec. 'Bez 'Europskog servisnog modula' Sjedinjene Države ne bi mogle letjeti na Mjesec', istaknula je njemačka ministrica.

Europski servisni modul je ključan dio svemirske letjelice Orion koju NASA koristi u programu Artemis. Modul osigurava električnu energiju, pogon, kontrolu temperature, zrak i vodu za posadu te ga Europska svemirska agencija (ESA) proizvodi u njemačkom Bremenu. NASA taj modul opisuje kao svojevrsno 'srce' ili 'pogonsku jedinicu' letjelice Orion. Njemačka tvrtka Jena-Optronik proizvodi i 'zvjezdane tragače' (star trackers) koji omogućuju Orionu određivanje položaja i orijentacije u svemiru.

EU želi tehnološku suverenost

Bruxelles i Washington u posljednje vrijeme ulaze u sve intenzivnije rasprave o tehnološkoj suverenosti. Prošlog tjedna američke vlasti ograničile su pristup najnovijim modelima umjetne inteligencije tvrtke Anthropic za dio stranih korisnika, što je dodatno potaknulo europske pozive na smanjenje ovisnosti o američkim tehnologijama.

Europska komisija istodobno je predstavila paket mjera kojima želi ojačati tehnološku neovisnost Unije i smanjiti strateške ovisnosti o SAD-u.

No Bär upozorava da Europa, želi li ostati konkurentna u novoj svemirskoj utrci, mora smanjiti regulatorna opterećenja za vlastite kompanije. 'Stalno postavljam isto pitanje: treba li nam doista još jedan zakon?' rekla je komentirajući prijedlog europskog Zakona o svemiru (Space Act), koji je Europska komisija predstavila prošle godine.

Njemačka se već ranije usprotivila dijelovima tog prijedloga, dok je američka administracija upozorila da bi mogla odgovoriti protumjerama ako nova pravila budu nerazmjerno pogađala američke tvrtke. 'Želimo smanjiti birokraciju, a istodobno stalno uvodimo nove obveze', upozorila je Bär, dodajući da njemačka vlada priprema novi nacionalni zakon o svemiru kojim želi ubrzati razvoj i komercijalizaciju novih tehnologija.

SAD predvodi utrku zahvaljujući privatnim divovima poput Elona Muska i njegove tvrtke SpaceX te Jeffa Bezosa i njegova Blue Origin, no Njemačka upozorava da Europa ne smije podcijeniti ni rastuću suradnju Rusije, Kine, Sjeverne Koreje i Irana.