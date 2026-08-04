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HDZ rekao da na Jelačić placu nema hrvatske zastave. Ova fotografija pokazuje drugačije

Vedran Brkulj

04.08.2026 u 22:21

Zastava Hrvatske na Trgu bana Jelačića
Zastava Hrvatske na Trgu bana Jelačića Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HDZ
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Akcija zagrebačkog HDZ-a uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, kojom su željeli upozoriti da na Trgu bana Jelačića nema hrvatske zastave, završila je neugodnim obratom. Na jednoj od fotografija koje je stranka sama objavila vidi se hrvatska trobojnica na jarbolu na istočnoj strani trga

Članovi HDZ-a, kako smo ranije izvijestili, predvečer su na Trgu bana Jelačića u Zagrebu izveli akciju u kojoj su hrvatskim zastavama omotali postolje spomenika te ih postavili na kućice na trgu i oglasne stupove, jer su ustvrdili da na središnjem zagrebačkom trgu uoči sutrašnjeg praznika nema nijedne hrvatske zastave.

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'Danas je 4. kolovoza, dan kada je prije 31 godinu, u pet sati ujutro, započela vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je počelo oslobađanje okupiranih hrvatskih područja. Unatoč tome, na Trgu bana Josipa Jelačića nema nijedne hrvatske zastave', stajalo je, među ostalim, u priopćenju koje je potpisao predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivan Matijević.

Kako bi to dokazao, HDZ je objavio fotografije svoje akcije iz različitih kutova trga kako bi potvrdio svoju tezu. Međutim, na jednoj od njih pokazalo se da ta tvrdnja naprosto nije točna. Naime, na istočnoj strani trga, na sjevernom jarbolu, vidi se hrvatska trobojnica.

Na to je upozorio i Možemo u svom priopćenju, navodeći kako je 'zagrebački HDZ danas iznio još jednu laž tvrdeći da na Trgu bana Jelačića uoči sutrašnjeg državnog praznika nema nijedne hrvatske zastave'. Kad bi imalo poznavali Trg bana Jelačića, onda bi znali da je na sjevernim jarbolima istočno od kipa bana Jelačića u stalnom postavu uvijek postavljena velika zastava Republike Hrvatske, kao i zastave Grada Zagreba i Europske unije'.

HDZ postavlja zastave po Trgu bana Jelačića
  • HDZ postavlja zastave po Trgu bana Jelačića
  • HDZ postavlja zastave po Trgu bana Jelačića
  • HDZ postavlja zastave po Trgu bana Jelačića
  • HDZ postavlja zastave po Trgu bana Jelačića
  • HDZ postavlja zastave po Trgu bana Jelačića
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HDZ postavlja zastave po Trgu bana Jelačića Izvor: Društvene mreže / Autor: HDZ

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